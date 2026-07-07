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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 278 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 278 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 278 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 210 bin lira, en yüksek 6 milyon 278 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 artışla 6 milyon 278 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 237 bin 700 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 122 milyon 9 bin 760,44 lira, işlem miktarı ise 2.111,39 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 181 milyon 766 bin 194,19 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 278 bin liraya yükseldi 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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