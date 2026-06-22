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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 322 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 322 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 322 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 284 bin lira, en yüksek 6 milyon 345 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 6 milyon 322 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 300 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 831 milyon 909 bin 634,55 lira, işlem miktarı ise 2 bin 350,48 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 6 milyon 18 bin 323,95 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 322 bin liraya yükseldi 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.273,24
6.274,10
% 1.11
17:18
Ons Altın / TL
194.635,72
194.681,19
% 0.88
17:33
Ons Altın / USD
4.189,30
4.189,90
% 0.82
17:33
Çeyrek Altın
10.037,19
10.258,15
% 1.11
17:18
Yarım Altın
20.011,65
20.516,29
% 1.11
17:18
Ziynet Altın
40.148,76
40.907,10
% 1.11
17:18
Cumhuriyet Altını
41.973,00
42.605,00
% 0.45
17:00
Anahtar Kelimeler:
Altın kilogram
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