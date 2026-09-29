Altının kilogram fiyatı 6 milyon 548 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 515 bin lira, en yüksek 6 milyon 556 bin lira seviyesini gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 6 milyon 548 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 538 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 28 milyon 835 bin 644,71 lira, işlem miktarı ise 924,355 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 206 milyon 955 bin 18,21 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır