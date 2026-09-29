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New York borsası karışık seyirle açıldı (29 Eylül 2026)

New York borsası, petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükselişin hız kesmesiyle güne karışık seyirle başladı.

New York borsası karışık seyirle açıldı (29 Eylül 2026)

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 azalışla 51.416,96 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla 7.699,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 kazançla 26.904,60 puana yükseldi.

ABD-İran geriliminin çözümüne yönelik arabulucuların görüşmelerini sürdürdüğüne ilişkin haberler ve Orta Doğu'dan petrol akışının iyileştiğine dair işaretlerle petrol fiyatları geriledi.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2 azalarak 103,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 2,3 azalışla 90,45 dolardan alıcı buldu.

Enflasyon endişelerinin faiz artışı beklentilerini körüklemesiyle dün son yılların en yüksek seviyelerini gören tahvil faizleri bugün ise yataya yakın bir seyir izledi.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 5,24 ve 30 yıllık hazine tahvili faizi yüzde 5,56 seviyelerinde seyretti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 1,9 arttı.

Ayrıca, Anthropic'in halka arzına ilişkin haberler, teknoloji hisselerine yönelik iyimserliği güçlendirdi. Çip şirketlerinden Nvidia, Marvell Technology, Micron Technology ve Broadcom'un hisseleri güne yüzde 1 civarında kazançla başladı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Anthropic Üst Yöneticisi Dario Amodei, Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg ve Alphabet Üst Yöneticisi Sundar Pichai gibi teknoloji liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Yatırımcıların odağında ayrıca yarın açıklanacak ağustos ayı kişisel tüketim harcamaları verileri ile cuma günü yayımlanacak istihdam raporu yer alıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
339.5
13.489.579.007,25
% -7.56
17:44
AKBNK
69.65
8.150.330.809,60
% -0.64
17:44
THYAO
291
7.507.969.339,50
% 1.39
17:44
TUPRS
384.75
6.058.586.945,25
% -3.39
17:44
SASA
1.86
5.676.519.329,45
% -1.06
17:44
Anahtar Kelimeler:
New York borsa
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