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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 855 bin liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 855 bin liraya indi.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 855 bin liraya düştü

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 844 bin 100 lira, en yüksek 7 milyon 127 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,3 düşüşle 6 milyon 855 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 7 milyon 92 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 830 milyon 296 bin 834,01 lira, işlem miktarı ise 1435,34 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 28 milyon 277 bin 2,46 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 855 bin liraya düştü 1


Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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