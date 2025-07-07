Altının kilogram fiyatı ne kadar? (7 Temmuz 2025)

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 245 bin lira, en yüksek 4 milyon 258 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 250 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 4 milyon 260 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 736 milyon 39 bin 119,3 lira, işlem miktarı ise 410,94 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 882 milyon 581 bin 748,52 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır