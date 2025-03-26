FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. Altının ons fiyatının yönü için piyasalar, 2 Nisan'da açıklanacak tarifelere odaklandı

Altının ons fiyatının yönü için piyasalar, 2 Nisan'da açıklanacak tarifelere odaklandı

26.03.2025 15:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar, ABD tarafından 2 Nisan'da açıklanacak tarifelerin endişe edildiği kadar sert olmaması durumunda, altının ons fiyatında geri çekilmeler olabileceğini ancak mevcut belirsizliklerle orta ve uzun vadede tekrar yükselişlerin görülebileceğini belirtti.

Altının ons fiyatının yönü için piyasalar, 2 Nisan'da açıklanacak tarifelere odaklandı

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararlarına ilişkin belirsizlikler, merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl üç faiz indirimi olasılığının da masada bulunması altının ons fiyatını destekleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle rekor kırarak yoluna devam eden altının ons fiyatı 20 Mart'ta 3 bin 57 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Başkan Trump'ın 2 Nisan'da uygulamaya koyacağı gümrük vergilerinin korkulduğu kadar sert olmayacağı yönündeki haberlerin ardından yükselişine ara veren altının ons fiyatı, 3 bin dolara kadar gerilemesinin ardından 3 bin 20 dolar seviyelerinde dengelendi.

Uzmanlar, ABD tarafından 2 Nisan'da açıklanacak tarifelerin endişe edildiği kadar sert olmaması durumunda, altının ons fiyatında geri çekilmeler olabileceğini ancak mevcut belirsizliklerle orta ve uzun vadede tekrar yükselişlerin görülebileceğini söyledi.

İtalya merkezli bankacılık grubu Intesa Sanpaolo Kıdemli Emtia Ekonomisti Daniela Corsini, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "ABD'nin tarifelerinin endişe edildiği kadar sert olmayacağına yönelik beklentilerin zayıflaması ve daha kapsamlı vergiler konusunda endişelerin yeniden artması durumunda altının ons fiyatı 3 bin 150 dolar gibi yeni zirveleri test edebilir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin mali ve parasal politikalarına ilişkin belirsizlikler, Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlikler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada ateşkes görüşmelerinin başarısızlığa uğraması gibi gelişmelerin altın fiyatını yakın vadede yukarı taşıyacak riskler olduğunu ifade eden Corsini, "2 Nisan'dan sonra ABD'nin tarifeleri beklendiği kadar sert olmazsa ve ilk baştaki tarife tehditlerine göre daha küçük bir etkiye sahip olursa, altının ons fiyatı geri çekilerek geçici olarak 2 bin 950-2 bin 650 dolar aralığında konsolide olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"FİNANSAL PİYASALARDA OYNAKLIĞIN DEVAM ETMESİ ALTIN FİYATLARINI DESTEKLER"

Avustralya merkezli çok uluslu banka ve finansal hizmetler şirketi ANZ Emtia Stratejisti Soni Kumari de altının ons fiyatının 2 bin 800 dolardan 3 bin dolar seviyesine çıkmasında ticaret kaynaklı tarifelerin etkili olduğunu söyledi.

Bu durumun altın bazlı yatırım fonlarına girişi desteklediğini ifade eden Kumari, şunları kaydetti:

"Trump'ın 2 Nisan'da uygulayacağı tarifeler beklenenden daha yumuşak olursa, piyasada tarife konusunda bir netlik oluşursa, bunun altın fiyatları için biraz olumsuz etkisi olabilir. Çünkü altının ons fiyatı, 'tarifelerin etkisi ne olacak? ekonomik büyümeyi nasıl etkileyecek?' gibi belirsizliklerden faydalanıyor. Dolayısıyla, tarifelerin piyasanın korktuğu seviyeden daha düşük olması konusunda netlik sağlanması altının ons fiyatı için biraz olumsuz. Genel olarak, altının temel arka planına bakarsanız, hala oldukça destekleyici görünüyor çünkü hala çok fazla belirsizlik var ve şimdi ABD'nin ekonomik büyümesiyle ilgili endişeler arttı."

Kumari, Fed'in, ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 1,7'ye çektiğini dile getirerek, enflasyon rakamlarında da artış olduğunu vurguladı. Stagflasyon endişelerinin de altının ons fiyatı için destekleyici bir unsur olduğunu kaydeden Kumari, finansal piyasalarda oynaklığın devam etmesi durumunda bunun da altını destekleyeceğini söyledi.

Kumari, "2 Nisan'da açıklanacak tarife kararlarının ardından altında kar satışları olabilir ancak altın orta ve uzun vadede daha fazla ralli yapması için alana sahip. Altının ons fiyatı eylül ayına kadar 3 bin 200 dolar seviyelerini görebilir." diye konuştu. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
'Yoğun talep var! Daha da arttı' Kilosu 250 TL! İl dışına bile gidiyor'Yoğun talep var! Daha da arttı' Kilosu 250 TL! İl dışına bile gidiyor
ABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta beklentilerin üzerinde gerçekleştiABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta beklentilerin üzerinde gerçekleşti
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.693,39
3.693,85
% 0.16
16:20
Ons Altın / TL
114.855,42
114.887,62
% 0.15
16:35
Ons Altın / USD
3.022,01
3.022,38
% 0.07
16:35
Çeyrek Altın
5.909,42
6.039,44
% 0.16
16:20
Yarım Altın
11.781,90
12.078,89
% 0.16
16:20
Ziynet Altın
23.637,66
24.083,90
% 0.16
16:20
Cumhuriyet Altını
24.710,00
25.083,00
% 0.02
16:11
Anahtar Kelimeler:
Altın ons altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İBB başkanvekili CHP'li Nuri Aslan oldu!

İBB başkanvekili CHP'li Nuri Aslan oldu!

Erdoğan eleştirilen o isme 'benim bakanım' diyerek sahip çıktı: 'Sen kimsin ya! Senin gramın ne?'

Erdoğan eleştirilen o isme 'benim bakanım' diyerek sahip çıktı: 'Sen kimsin ya! Senin gramın ne?'

Özel hayatını açık açık anlattı! ''Üç yıldır bir erkekle...''

Özel hayatını açık açık anlattı! ''Üç yıldır bir erkekle...''

Bir boykot çıkışı da Fatih Portakal'dan! Özgür Özel'e seslendi: Patronları umurumda değil ancak...

Bir boykot çıkışı da Fatih Portakal'dan! Özgür Özel'e seslendi: Patronları umurumda değil ancak...

İkramiye için açıklama geldi! 'Bayramdan önce...'

İkramiye için açıklama geldi! 'Bayramdan önce...'

Sabancı'dan sonra iş dünyasında bir büyük değişim daha

Sabancı'dan sonra iş dünyasında bir büyük değişim daha

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.