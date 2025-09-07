Altının onsu Fed'e dair artan güvercin beklentilerle yeni bir zirveye ulaştı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD yönetiminin attığı adımların ekonomi ve ticaret alanında oluşturduğu riskler varlığını korurken, Fed'in gelecek dönemde daha güvercin bir tutum sergileyeceğine dair öngörüler cuma günü tahminlerin epey altında gelen tarım dışı istihdam verisiyle güç kazandı.

Söz konusu veri ABD'de iş gücü piyasasındaki zayıflama sinyali olarak algılanırken, Fed'in iş gücü piyasasını desteklemek amacıyla yıl sonuna kadar daha fazla faiz indirimi yapabileceğine ilişkin beklentiler arttı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler, öngörülerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından 3'e yükseldi.

Bu durum, genellikle faiz ile ters korelasyon içerisinde olan altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Ons altın geçen haftanın son işlem gününde yeni bir rekor kırarak 3 bin 600 dolar seviyesini gördü.

ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerine göre, JOLTS açık iş sayısı temmuzda 7 milyon 181 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede açık iş sayısı, Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti. ABD'de özel sektör istihdamı ise ağustosta 54 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 30 Ağustos ile biten haftada 237 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Hafta boyunca piyasaların odağında olan tarım dışı istihdam verisi ağustosta 22 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3 ile Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Geçen hafta açıklanan istihdam verileri iş gücü piyasasında soğumaya işaret ederken, Fed'in yol haritasına yönelik netliğin artması için bu hafta açıklanacak enflasyon verileri yakından takip edilecek.

"ALTINDAKİ GERİ ÇEKİLMELERİ PİYASANIN ALIM FIRSATI OLARAK GÖRMESİ BÜYÜK BİR İHTİMAL"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan uluslararası piyasalar stratejisti Özgür Hatipoğlu, tarım dışı istihdam verisinin Amerikan ekonomisinde büyümenin yavaşladığına dair düşünceleri kuvvetlendirdiğini söyledi.

Hatipoğlu, geçen hafta açıklanan JOLTS verisine göre her işsiz başına ekonomi sadece 0,9 iş pozisyonu açabilirken, geçen sene bu zamanlarda işini kaybeden her kişi için 1,8 açık iş pozisyonun olduğunu ifade etti.

Bundan sonra istihdam verilerinin daha da önemli olacağını belirten Hatipoğlu, kişisel tüketim harcamaları verilerinin de istihdam piyasasının sağlığı hakkında fikir vereceğini aktardı.

Hatipoğlu, tarım dışı istihdam verisinin son 12 ay boyunca aşağı yönlü bir seyir içinde olduğunu vurgulayarak, gelecek haftaki enflasyon verisiyle tarifelerin fiyatlar üzerindeki etkilerinin gözlemlenmeye devam edeceğini bildirdi.

ABD enflasyonunun daha önceki verilerde olduğu gibi marjinal bir şekilde yukarı doğru gelebileceğini ama bu durumun Fed'in eylül toplantısı için düşüncelerini değiştirmeyeceğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Altın tarafında merkez bankalarının alımları, küresel açıdan ülkelerin silahlanmaya daha çok bütçe ayırıyor olmaları, ABD'de faizin düşüşü, büyümedeki yavaşlama eğilimi gibi bunların hepsi altın fiyatını destekleyecek argümanlar. Bu bilgi ışığında altındaki geri çekilmeleri piyasanın alım fırsatı olarak görmesi büyük bir ihtimal."

"PİYASA ARTIK FED'İN YIL SONUNA KADAR 3 FAİZ İNDİRİMİ YAPACAĞINI FİYATLIYOR"

Colendi Menkul Analisti Sadullah Çalışır da ABD'de tarım dışı istihdam verisinin piyasa beklentilerinin altında geldiğini belirterek, "Önceki verilerde de aşağıya doğru revizeler oldu. ABD ekonomisinin istihdam yaratmada zorlandığını görüyoruz. Bu beklenti altı rakamlar da Fed'in faiz indirimi için elini kuvvetlendiriyor. Piyasa artık Fed'in yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapacağını fiyatlıyor." dedi.

İstihdam verilerindeki zayıflığın ciddi anlamda ekonomide bir soğuma anlamına geldiğine işaret eden Çalışır, resesyon için yeterli verinin henüz oluşmadığını söyledi.

Çalışır, son büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde geldiğini anımsatarak, "Dolayısıyla resesyon için henüz önemli sinyaller yok. Ancak istihdamdaki zayıflık bundan sonra büyümeye ilişkin ciddi bir risk unsuru oluyor. Önümüzdeki birkaç çeyrek için baktığımızda, ABD ekonomisinde büyüme ivme kaybı olacağı oldukça makul görünüyor. Ancak resesyon endişeleri için henüz o tarz bir risk oluşmadığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sadullah Çalışır, tahvil tarafının da faiz indirim beklentileriyle bir fiyatlama içerisine girdiğine dikkati çekti.

Uzun vadeli tarafta bir süredir katılık bulunduğunu belirten Çalışır, son dönemde piyasadaki son fiyatlamalara uzun vadelilerin çok eşlik edemediğini gördüklerini bildirdi.

Çalışır, genelde kısa vadeli tahvillerin faiz indirim beklentileri ve faiz patikasıyla, uzun vadeli tahvillerin ise biraz daha enflasyon beklentileriyle ilişkili olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD tarafında, tarifelerin etkisi sebebiyle enflasyonun daha yüksek bir noktada yapışkanlık oluşacağı beklentisiyle uzun vadeli tahviller güçlü kalmıştı. Ancak gelen istihdam verileri ekonomide bir zayıflığı işaret ettiği için burada enflasyonda da o katılığın aşağı yönlü yeniden kırılabileceği beklentisi sonrası uzun vadeli tahvil tarafında getiriler azalırken, tahvil fiyatları yukarı yönlü gitti. Bu da hem faiz indirimi fiyatlamaları hem de istihdam tarafındaki zayıflığın enflasyondaki düşüşe de destek vereceğine yönelik bir fiyatlama içerisinde olduğunu söyleyebiliriz."

"ONS ALTIN DEĞER KAZANDIĞI GÜÇLÜ BİR YILI DAHA DA İLERİYE TAŞIDI"

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen ise ons altının 3 bin 600,15 dolar ile yeni bir rekor seviyeye ulaşarak, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 37 değer kazandığı güçlü bir yılı daha da ileriye taşıdığını belirtti.

Hansen, son yükseliş dalgasının, yenilenen faiz indirimi beklentileri, Fed'in bağımsızlığına ilişkin artan endişeler ve güvenli liman varlıkları arasındaki akışları yeniden şekillendiren jeopolitik gelişmelerin güçlü bir karışımını yansıttığını ifade etti.

Piyasaların, gümrük vergileri nedeniyle gelen ekonomik verilerin zayıflamaya devam etmesi durumunda, eylül ayında neredeyse kesin bir Fed faiz indirimi ve yıl sonuna doğru daha fazla ve potansiyel olarak hızlandırılmış bir gevşemeyi fiyatladığını söyleyen Hansen, ABD yönetiminin Fed üzerindeki baskılarına dikkati çekti.

Hansen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişiminin ardından, Hazine Bakanı Scott Bessent'in yakında bir sonraki Fed başkanını bulma sürecine başlayacak olmasına işaret ederek, "Başarılı olursa, ona FOMC'de çoğunluk ve daha düşük faiz oranları arayışında Fed'in yeniden şekillendirme yeteneği verebilir. Yatırımcılar için bu durum, ABD para politikasının uzun vadeli bağımsızlığı hakkında sorular gündeme getiriyor. Altın, siyasi müdahalelere karşı bir korunma olarak doğal olarak bu endişeyi absorbe ediyor." değerlendirmesinde bulundu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır