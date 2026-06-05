İstanbul plajlarında yeni sezon: Fiyatlar cep yakıyor

İstanbul’da yaz sezonu için hazırlıklar tamamlanırken, plajlar da 15 Haziran itibarıyla tam kapasite hizmet vermeye hazırlanıyor. Özel plaj ve tesislerde giriş ücretleri bölgeye ve sunulan hizmetlere göre değişirken, bazı noktalarda ücretler 2 bin liraya kadar çıkabiliyor. Öte yandan Şile’deki Ayazma, Ağlayankaya ve Kurfallı gibi halk plajlarında denize ücretsiz girmek mümkün.

Kent genelinde özel plajlarda giriş ücretleri genellikle 500 liradan başlıyor. Hafta sonları artan yoğunlukla birlikte fiyatlar bazı bölgelerde 2 bin liraya kadar yükseliyor. Caddebostan’da özel plajların giriş ücreti hafta içi 500, hafta sonu 700 lira olarak uygulanırken, Şile’de bu rakamlar hafta içi 750, hafta sonu ise bin liraya ulaşıyor. Büyükada’da giriş ücretleri 500 ila 2 bin lira arasında değişiyor. Kilyos’taki özel plajlarda hafta içi 600, hafta sonu 750 lira ücret alınırken, Sarıyer’de fiyatlar işletmeye göre 500 ile bin 500 lira arasında farklılık gösteriyor. Bazı işletmeler ise giriş ücretini hafta içi ve hafta sonu 700 lirada sabit tutuyor.

Şile’de işletmecilik yapan Murat Bilgin, sezonu 1 Mayıs’ta açtıklarını belirterek fiyatların geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 arttığını söyledi. Geçen yıl hafta içi 500, hafta sonu 750 lira olan giriş ücretlerinin bu yıl sırasıyla 750 ve bin liraya yükseldiğini ifade eden Bilgin, bu ücretlere şezlong, şemsiye, duş, kabin, soyunma odası, tuvalet, bir adet soft içecek, havlu ve ücretsiz otopark hizmetinin dahil olduğunu dile getirdi.

YEME-İÇME FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Bilgin’in verdiği bilgilere göre plaj içerisindeki restoran ve kafelerde hamburger 500 lira, tost 300 lira seviyesinde satılıyor. Köfte ve ızgara tabakları 600-700 lira arasında değişirken, et şiş ve bonfile gibi ürünlerin fiyatı 900 ila bin 200 lira arasında bulunuyor. Soğuk içecekler 50-150 lira, sıcak içecekler ise 50-200 lira arasında değişiyor.

Ayazma Plajı’nda hizmet veren Erkan Alkan ise sezonun okulların kapanmasıyla birlikte hareketleneceğini söyledi. Geçen yıl kişi başı girişin 400 lira, şezlong-şemsiye takımının ise 800 lira olduğunu belirten Alkan, bu yıl takım ücretini bin 400 liraya çıkardıklarını aktardı. Ücrete kabin, duş ve tuvalet hizmetlerinin dahil olduğunu belirten Alkan, işletmelerinin yalnızca ailelere hizmet verdiğini ve misafirler için otopark imkânı sunduklarını ifade etti.

Alkan ayrıca, İstanbul’daki birçok kafe ve işletmeyle karşılaştırıldığında fiyatlarının daha uygun olduğunu savundu. Örneğin hamburger menüsünün patates ve içecekle birlikte 400 liraya satıldığını belirten Alkan, Şile’nin İstanbul genelindeki en uygun bölgelerden biri olduğunu söyledi.

CADDEBOSTAN'DA SEZON BEKLENTİSİ YÜKSEK

Caddebostan Sahili’nde faaliyet gösteren özel bir plajın işletmecisi Aytun Karadeniz ise sezon öncesi bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Geçen yıla göre fiyatlarda sınırlı bir artış yaptıklarını söyleyen Karadeniz, hafta içi giriş ücretinin 500, hafta sonu ise 700 lira olduğunu ifade etti. Ücrete şezlong, şemsiye, duş ve kabin kullanımı da dahil.

Karadeniz, plajın daha çok aileler ve kadın müşteriler tarafından tercih edildiğini, kapasitenin 200 kişi olduğunu ve özellikle hafta sonlarında yoğunluk yaşandığını belirterek yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi. Tesisi kullanan müşterilerden Saadet Alptekin ise Caddebostan’ın İstanbul’un merkezinde denize girme imkânı sunduğunu belirterek ulaşım kolaylığının önemli bir avantaj olduğunu söyledi. Fiyatların bölgedeki diğer seçeneklerle kıyaslandığında makul olduğunu ifade eden Alptekin, tesisin temizlik koşullarından da memnun olduğunu dile getirdi.

ÜCRETSİZ PLAJLAR DA İLGİ GÖRÜYOR

Özel plajlardaki fiyat artışlarına rağmen ücretsiz halk plajları da yoğun ilgi görüyor. Küçükçekmece’deki Güneşli ve Menekşe plajlarını tercih eden vatandaşlar, belediyelerin ücretsiz hizmet sunduğu alanlar varken ücretli plajlara gitmeyi tercih etmediklerini söylüyor. Plaj ziyaretçilerinden Bilge Karaman ise havanın güzelleşmesiyle sezonu açtıklarını belirterek, ücretli plaj tercih edecekleri zaman daha çok Tekirdağ ve Silivri gibi bölgelere gittiklerini, bulundukları bölgede ise daha çok güneşlenmek amacıyla plaja geldiklerini ifade etti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır