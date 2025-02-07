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Altının yeni rakibi belli oldu! Sarı maden için artık yaklaşıyor 'Geri çekilme olacak ama...' Yatırımcının gözdesi o olacak

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.02.2025 08:30
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Altın şubat ayı itibarıyla yukarı yönlü ivmesini hızlandırdı. Neredeyse her gün rekora koşan altın 3 bin 300 lira barajını aşınca yatırımcılar sarı metali yakından takip etmeye devam ediyor. Donald Trump'ın dünyada yaşattığı belirsizlikler altının yükselmesini tetiklerken önümüzdeki süreçte neler olacağı ise merak ediliyor. İşte detaylar...

Altının yeni rakibi belli oldu! Sarı maden için artık yaklaşıyor 'Geri çekilme olacak ama...' Yatırımcının gözdesi o olacak

Altın ne kadar? Gram altın kaç lira? Dünya'da yaşanan ticaret savaşları, Çin'in ABD'ye gümrük vergisi misillemesi, küresel olarak yaşanan belirsizlikler altının yükselişini tetiklerken Donald Trump'ın ABD'nin başkanlık koltuğuna oturması ile altının yükselişi hız kazandı.

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DEV BANKALAR TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Bugün piyasalar ABD'de açıklanacak olan istihdam raporunu takip ederken altın yükselişini yenilemeye devam ediyor. Dün ABD'li banka Citi Research, Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşları ve jeopolitik riskleri işaret ederek bir yandan merkez bankalarının altın alımlarına dikkat çekerek 2025 yılındaki altın tahminini yükseltti. Dev banka, altın için üç aylık fiyat hedefini ons başına 2.800 dolardan 3.000 dolara yükseltirken; 2025 ortalama tahminini de ons başına 2.800 dolardan 2.900 dolara çıkardı

Goldman Sachs ise ABD'de yaşanan politika belirsizliğine vurgu yaparak altın için 3 bin dolarlık hedeflerine yukarı yönlü bir risk gördüklerini kaydetti.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın ise bu saatlerde 3 bin 318 liradan seyrederken çeyrek altın 5 bin 459 liradan satılıyor. Kapalı Çarşıda ise gram altın 3 bin 378 liradan satılırken çeyrek altın ise 5 bin 511 liradan alıcı buluyor.

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GRAM ALTIN 4 BİN LİRA OLACAK

Milliyet'e konuşan Ekonomist Belgin Maviş, altının ticaret savaşlarından, Çin'in ABD için uygulamaya başladığı ek gümrük vergisinde, jeopolitik gerilimlerden, Trump'ın Gazze açıklamalarından etkilendiğini belirterek, yatırımcının altına olan yönelişinin hız kazanmaya başladığını kaydetti.

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Altının uzun vadede 4 bin lirayı göreceğini kaydeden Maviş, "Geri çekilmeler elbette olacaktır ancak gündem sürekli olarak sıcak gelişmelerle tetiklendiği sürece bu artarak devam edecektir" sözlerini kullandı.

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Ekonomist Mustafa Aşkın ise, altın ve gümüş arasında makasın açıldığını kaydederek yatırımcının gümüşe yönelmeye başladığını vurguladı ve gümüşe olan ilginin arttığını kaydetti. Aşkın, gümüşün daha yüksek potansiyele sahip olduğunu ve bu yıl içinde daha fazla değer kazanabileceğini söyledi.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.313,73
3.314,26
% 0.55
08:49
Ons Altın / TL
102.949,05
103.018,07
% 0.45
09:04
Ons Altın / USD
2.860,76
2.861,20
% 0.15
09:04
Çeyrek Altın
5.301,97
5.418,82
% 0.55
08:49
Yarım Altın
10.570,80
10.837,64
% 0.55
08:49
Ziynet Altın
21.207,87
21.608,99
% 0.55
08:49
Cumhuriyet Altını
22.089,00
22.423,00
% 0.35
17:02
Hissenet
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Gümüş çeyrek altın kaç lira gram altın ne kadar
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