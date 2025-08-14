Altının yönünü açıkladı! Yükseliş için kritik yorum 'Piyasaya yansıması olacak'

Altın fiyatları küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve jeopolitik risklerin de etkisiyle dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Uzman isimden altına dair çarpıcı değerlendirmeler geldi. Gram altın sabah saatlerinde önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 bin 402 lira seviyesinde bulunuyordu. Peki, güncel altın fiyatları ne? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, ata altın ve yarım altın fiyatı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...

"ALTIN HER ZAMAN ARTMA EĞİLİMİNDE OLACAK"

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Selimler, Ekol TV yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Altın her zaman güvenli bir yatırım limanı olarak doların da alternatifi olduğu için bu yatırım aracı özelliğini doğal olarak kaybetmeyecek. Artış, zaman zaman dalgalanma olacak ama her zaman bir artış eğilimi olur. Özellikle küresel anlamda da bir talebi var. Biz Türkiye'deki konutu yurt içi talep olarak değerlendiriyoruz, yurt dışı yabancı yatırımdan konut alımından bahsediyoruz ama onun rakamı 1500 - 2000'lerde, yani bizim çok konut piyasasını etkileyecek bir şey değil, sadece bölgesel olarak etkiliyor. Ama altın her zaman artma eğiliminde olacak. Çünkü bir, Türkiye'de özellikle mesela dünyada doların alternatifi olarak şu an Trump'ın aldığı bazı kararlar doları düşürdü. Dolar düşünce altın arttı. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman biz hem onstaki altından dolayı artıyor, şimdi dünyaya baktığımızda ons altından sonra dolar düşüyor. Türkiye'de dengede olması gerekiyor diye düşünüyoruz matematik olarak. Ama Türkiye'de kur da aynı zamanda arttığı için hem ons altın artışı hem dolar artışı Türkiye'deki altını seyrini biraz daha yukarıya çekiyor.

Şöyle düşünelim; insanlar dolardaki güvensizlik olduğu zaman altına kayıyor güvenli liman diye. Demek ki ters bir ilişki var. Ama Türkiye'de dolar biraz da baskı altında hep artış eğiliminde ufak da olsa, dünyada ons altın artmasa dahi bizimki kur artışı ya da ons altın hafif düşüyor ama bizde dolar daha fazla artınca biz o altındaki düşüşü çok fazla hissedemeyebiliyoruz ya da tam tersi de oluyor, dünyadaki artıştan daha fazla da artabiliyor.

"ARTIŞ DOĞRUSAL BİR ŞEKİLDE OLMAYABİLİR"

Dolayısıyla altın bir yatırım aracı Türk halkı için de böyle dünyada da böyle. Merkez bankalarının altın ithalatı son 2-3 yıldır çok üst düzeylerde. Dolayısıyla talep bu şekilde olduğu sürece ve Trump'ın politikaları belirsizlik yarattığı sürece altın bu sene için iyi bir konumda, talep edilebilir yatırım aracı olma özelliğini koruyacaktır. Ama artış doğrusal bir şekilde olmayabilir. Çünkü alınan kararlar, işte Çin'e olan tarifeleri erteledi, ertelemesi de piyasaya yansıması olacak. Bir dalgalı seyir izlemekle birlikte trend devamlı artış şeklinde olacağını düşünüyorum.

