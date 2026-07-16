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Arabalarında bile sahte altın çıktı: Aynı kuyumcuyu 2 kez denemişler

İstanbul, Küçükçekmece'de sahte altın kullanarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda sahte altın, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Arabalarında bile sahte altın çıktı: Aynı kuyumcuyu 2 kez denemişler

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sahte altınla dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. 15 Temmuz Çarşamba günü İstasyon Mahallesi’ndeki bir kuyumcuya sahte altın verilmeye çalışıldığı ihbarını alan ekipler hemen harekete geçti.

Arabalarında bile sahte altın çıktı: Aynı kuyumcuyu 2 kez denemişler 1

AYNI KUYUMCUYU İKİNCİ KEZ DOLANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, A.A. (30) ve K.A. (18) isimli şüpheliler üzerlerindeki 8 gram sahte altınla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Polisin yaptığı geriye dönük araştırmalarda, aynı şüphelilerin 10 Temmuz’da da aynı kuyumcuya giderek 3 adet 1 gramlık sahte altın sattıkları belirlendi. Yakalanan şüphelilerin araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda 30 adet 1 gramlık sahte altın, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya takılı şarjör, 25 adet fişek, 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Arabalarında bile sahte altın çıktı: Aynı kuyumcuyu 2 kez denemişler 2

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve K.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından; "Nitelikli Dolandırıcılık, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Arabalarında bile sahte altın çıktı: Aynı kuyumcuyu 2 kez denemişler 3


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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sahte altın
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