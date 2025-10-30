FİNANS

'Aradığını bulamadı' Altın, döviz, kripto... Fed sonrası piyasa yorumu 'Çok da kolay olmayacak' algısı

Kritik Fed faiz kararı açıklandı, Fed politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4 aralığına çekti. Diğer yandan Fed Başkanı Powell da yaptığı açıklamada aralıkta faiz indiriminin kesin olmadığını söyledi. Piyasaların merakla takip ettiği bu gelişmelerin ardından piyasalardaki son durum merak ediliyor. Uzman isimlerden de yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmeler geldi. Peki, dolar ve altın ne olacak? İşte detaylar...

Hande Dağ

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Fed Başkanı Jerome Powell da faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada, aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirimin kesin olmadığını ifade etti. Piyasaların kilitlendiği gelişmelerin ardından piyasalardaki durum merak ediliyor. Özellikle altın ve dolar araştırılıyor. Uzman isimlerden değerlendirmeler geldi.

Aradığını bulamadı Altın, döviz, kripto... Fed sonrası piyasa yorumu Çok da kolay olmayacak algısı 1

"PİYASA BİRAZ ŞUNU FİYATLADI: ÇOK DA KOLAY OLMAYACAK"

Fed faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları sonrası Habertürk canlı yayınında konuşan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bildiğimiz gibi önce politika metni ve faiz kararı açıklanıyor ve bundan yarım saat sonra da Fed Başkanı Powell konuşuyor. Şimdi bugün aslında ikili fiyatlama gördük diyebilirim. Önce karar metni geldi ve 25 baz puanlık indirim geldi. Piyasa neredeyse hiç tepki vermedi diyebilirim. Çünkü sürpriz olan bir durum yoktu. Zaten 25 baz puan bekleniyordu. Ama buna rağmen bir miktar yön ne tarafa kaydı derseniz çok güçlü olmamakla birlikte bir miktar şahin oldu diyebilirim. Yani ne demek istiyorum? Dolar bir miktar güçlendi. ABD tahvil faizi bir miktar yukarı çıktı. Altın ve gümüşte bir miktar baskı gördük. Yine bir miktar çok büyük olmamakla birlikte ABD endekslerinde bir baskı gördük. En büyük baskıyı kriptolarda gördük. Yani bir düşüş gördük. Peki bunun sebebi neydi? Evet karar bekleniyordu. Çok büyük bir değişme değildi ama kısmi diyebiliriz. Buna rağmen Fed üyelerinden bir tanesinin hiç faiz indirmeme yönünde şerh koyduğunu yani indirime karşı çıktığını gördük. Evet, bir tanesi 50 baz puan indirimi destekliyor, Stephen Miran, Trump tarafından yeni atanan aday. Ama bir tanesi diyor ki, "Hayır, faizin hiç inmemesi gerekir. Enflasyona dair riskler var." diyor. Dolayısıyla piyasa biraz şunu fiyatladı. Yani tamam Trump Fed'in yapısını değiştirmeye çalışıyor. Daha çok faiz indiren bir Fed yapısı oluşturmaya çalışıyor ama işi öyle çok da kolay olmayacak. Bundan sonra öyle Fed'den çok güçlü faiz indirimi beklemeyin, algısı bir miktar oluştu.

Aradığını bulamadı Altın, döviz, kripto... Fed sonrası piyasa yorumu Çok da kolay olmayacak algısı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

"PİYASANIN HOŞUNA GİTMEDİ"

Tam da bu algıyla birlikte üzerine Powell konuşunca tabiri caizse Powell masayı devirdi diyebiliriz. Piyasanın beklediğinden çok daha güçlü şahin diyebileceğimiz, ne demek şahin, bizden öyle hızlı kolay faiz indirimi beklemeyin, Aralıktaki faiz indirimini bırakın netleştirmeyi, Aralıktaki faiz indirimini daha da belirsizleştiren, dolayısıyla kesin olmadığını söyleyen ve görece aslında enflasyonda hala riskler var ve evet istihdam tarafı soğuyor ama kademeli bir soğuma var, ani bir bozulma öngörmüyoruz diyen bir Powell var. Dolayısıyla Powell'ı çok şahin algıladı piyasa. Yani piyasanın hoşuna gitmedi. Çünkü piyasa istiyor ki daha hızlı faiz indirilsin, daha hızlı bir parasal gevşeme olsun. Ama aralıkta bile faiz indirimi için kesin söz vermeyen, kesin demeyen bir Powell varsa piyasa terse döndü. Endeksler satış yedi. Altın gümüş düştü. Kriptolar tarafında da belirgin bir baskı olduğunu gördük. Dolayısıyla piyasanın beklediği bir akşam olmadı. Piyasa aradığını bulamadı diyebilirim bu akşam"

Aradığını bulamadı Altın, döviz, kripto... Fed sonrası piyasa yorumu Çok da kolay olmayacak algısı 3

"PİYASA HER ZAMAN BİRAZ DAHA COŞMAK İSTİYOR"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"Tabii ki Filiz Hoca'ya katılıyorum. Yani piyasa her zaman biraz daha coşmak istiyor açıkçası. Burada evet bütün fiyatlamalar gerçekten kötü gitti ilk başta. Yine tabii eski toparlanma seviyesine geliyor Amerikan borsaları. Fakat burada tabii ki şu var. Yani bir öyle bir gerekçe ile indiriyor ki faizi aslında tüketici güveni çok düşük 3 aydır, 4 aydır Amerika'da, buradan böyle bir düşük tüketici güvenini ayağa kaldırmak gerekiyor. Yani bu Trump'ın hiç hoşuna gitmeyecek olan bir şey zaten. Bir o taraftan bakmak lazım. İkincisi Amerika toplam küresel borcun, kamu borcunun yüzde 33'ü Amerika'ya ait. O da yaklaşık 40 trilyon dolar. Çok borçlu bir ekonomi. Daha doğrusu aslında biraz da borçtan da geliri elde edebiliyor. Çünkü onun hazinesinin tahvilleri çok çeşitli ülkelerce karlı olduğu için aslında da alınıyor. Ama nihayetinde bunu ödeyecek ve bunu yüksek faizden ödediğinde hazine çok zora giriyor ve aynı zamanda onlarda bir borç tavanı var, sürekli buraya takılıyor. Daha fazla borçlanmak istiyor. Bütçe açığı da yani mali disipline başı dertte, Amerikan hazinesi açısından durum ciddi. Şimdi reel sektörde özel sektör tarafında yüksek enflasyon tarifelerin ortaya çıkartmış olduğu bir yüksek enflasyon baskısı var. Ama tabii ki biraz tüketiciye yansıyor. Genelde şirketler bunu yüklenmeye çalışıyorlar, şu anda kardan kaybediyorlar müşteri kaybetmemek amacıyla. Burası zaten enflasyonist risklerin de aynı zamanda olduğu bir durumu ve olacağı bir durumu gösteriyor.

Aradığını bulamadı Altın, döviz, kripto... Fed sonrası piyasa yorumu Çok da kolay olmayacak algısı 4

"VERİ AKIŞI OLDUĞUNDA FED DAHA AYAĞI YERE BASAN KARARLAR ALACAK"

Ama yine de Powell'ın hane halkı tarafını biraz daha rahatlatmak ve aynı zamanda hükümetin hazineyi rahatlatmak amacıyla bir faiz indirimine gittiğini görebiliyoruz. Her ne kadar işte Filiz Hoca'nın söylediği gibi hani piyasalar borsa tarafı, kripto tarafı bir kazanç şu anda göremiyor olsa da çünkü Aralık ayına ilişkin bir sonraki toplantıya ilişkin çok olumlu konuşmadı, tekrar faiz indirebilirim, her şey daha iyi olacak gibi bir söylemi olmadığı için.. Nihayetinde burada hükümetin de kapalı olduğu bir durumda yani bütçe çıkmazı yaşanıyor Amerikan Kongresi'de yeni bir bütçe yok. Onlarda 1 Ekim'de yeni mali yıl başlıyordu. Demek ki yaklaşık 29-30 gündür aslında para yok. Dolayısıyla yeni bir bütçe olmadığı için eskisinden de bir şey kalmadığı için şu anda bir geçiş döneminde ve veri akışı olmuyor. Tüm bunları topladığımızda yani veri akışının olduğunda Fed daha ayağa yere basan kararlar alacak. Muhtemelen bu faiz indirimi makro dengeler açısından biraz daha enflasyonu yukarı doğru itme potansiyeline sahip. Ama daha çok istihdam piyasasına ilişkin fazla bir veri gelmediğinden mevcut olan durum istihdamın her an bozulabileceği yönünde onu toparlamaya yönelik bir adım olmuştur diye düşünüyorum"

ALTINDA SON DURUM

Fed'in faiz indirimi sonrası aralık ayı için net sinyal vermemesi sarı metali baskılarken piyasalarda gözler bir yandan da ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in görüşmesine çevrildi.

Aradığını bulamadı Altın, döviz, kripto... Fed sonrası piyasa yorumu Çok da kolay olmayacak algısı 5

Ons altında en düşük 3915 dolar, en yüksek 3982 dolar seviyesi görüldü. Ons altın saat 07.53 itibarıyla 3976 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Aradığını bulamadı Altın, döviz, kripto... Fed sonrası piyasa yorumu Çok da kolay olmayacak algısı 6

Gram altında ise en düşük 5286 TL, en yüksek 5377 TL seviyesi görüldü. Gram altın saat 07.39 itibarıyla 5364 TL seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Aradığını bulamadı Altın, döviz, kripto... Fed sonrası piyasa yorumu Çok da kolay olmayacak algısı 7

30 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.53 itibarıyla 3976 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.39 itibarıyla 5364 TL seviyesinde.

Aradığını bulamadı Altın, döviz, kripto... Fed sonrası piyasa yorumu Çok da kolay olmayacak algısı 8

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.43 itibarıyla 8778 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.44 itibarıyla 17.570 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.59 itibarıyla 38.194 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 07.59 itibarıyla 92.775 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.346,97
5.347,68
% 0.89
08:21
Ons Altın / TL
165.985,18
166.119,85
% 0.73
08:36
Ons Altın / USD
3.956,35
3.956,94
% 0.69
08:36
Çeyrek Altın
8.555,16
8.743,45
% 0.89
08:21
Yarım Altın
17.056,85
17.486,90
% 0.89
08:21
Ziynet Altın
34.220,63
34.866,85
% 0.89
08:21
Cumhuriyet Altını
37.083,00
37.644,00
% -2.24
15:44
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

