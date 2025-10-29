FİNANS

Son dakika: Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi: Fed, merakla beklenen faiz kararını Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'da açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75–4,00 aralığına indirdi.

Metin Yamaner

Son dakika: Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve ilerleyen dönemde uygulanacak para politikasına yönelik yol haritasına ilişkin vereceği ipuçlarına odaklanmıştı.
Fed'in toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ayrıca bankanın 2026 yılında da en az 3 faiz indirimi yapabileceği tahmin ediliyor.
25 BAZ PUAN İNDİRDİ

Merakla beklenen toplantıdan ise karar çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 3,75–4,00 aralığına çekti.
