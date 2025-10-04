Barış geldi ama altın yükseliyor! Yüzde 10 değer kazandı, dev bankadan yeni tahmin geldi

Altın 5 bin 200 lirayı bu hafta geçmişti. Geri çekilmeler yaşansa da 5 bin 200 liranın üstünde seyreden altın, dünyadan gelen olumlu haberlere rağmen yükselişini sürdürüyor. İsrail ordu radyosu, İsrail yönetiminin orduya Gazze Şehri’ni işgal operasyonunu durdurma talimatı verdiğini açıkladı. Hamas ise İsrail’in işgali bitmeden grubun silahsızlanmayacağını söyledi. Hamas’ın yanıtı Gazze’de kalıcı barışa imkan sağlayacak.

ALTIN YÜKSELİYOR

Olumlu haber akışı devam ediyorken, piyasalarda nelerin yaşandığı ise merak konusu oldu. Bu hafta 5 bin 215 lirayı gören gram altın şu sıralar ise 5 bin 209 lira seviyesinde seyrediyor. Ons altın ise 3 bin 887 dolar bandında bulunuyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Dolardaki yükseliş altın fiyatlarında küçük bir fren yarattı, ancak değerli metal hala 3 bin 900 dolar seviyesinin hemen yakınında" demişti.

BARIŞ GELDİ AMA...

ABD'de hükümetin kapanması, merkez bankalarının altın alımını hızlandırması, ABD'de faiz indirimi beklentisi gibi durumlar altın fiyatlarını tırmandırırken; İsrail'in ateşkes duyurusunda bulunması fiyatları geri çekilmesini sağlamadı.

YÜZDE 10 DEĞER KAZANDI

Altın güne yükselişle başladı. Altın sürekli yükselirken Nefes Gazetesi'nden dikkat çeken bir detay geldi. Buna göre, Darphane Altın Sertifikası’nın getirisi gram altını solladı. Borsada işlem gören Darphane Altın Sertifikası bir ayda yüzde 32 bir haftada ise yüzde 10 oranında değer kazandı.

Sertifikanın yılbaşından bu yana getirisi ise yüzde 122.8 olarak gerçekleşti. Yılın ilk günlerinde 30.5 liradan fiyatlanan sertifikalar cuma günü 68.63 liraya kadar yükseldi.



4 BİN 200 DOLAR TAHMİNİ

Uluslararası yatırım bankası UBS, altının kısa vadede bir miktar değer kaybedebileceği öngörüsünde bulunsa da önümüzdeki aylara dair beklentisini yükseltti. UBS, altın fiyatının 4.200 dolar/ons seviyelerine yükselebileceğini tahmin ediyor. Bankaya göre, ABD'de reel faizlerin düşmesi, doların zayıflaması ve devam eden siyasi belirsizlikler altına olan ilgiyi maksimize edecek.



UBS, bu etkenlerin altın destekli ETF'lere girişleri tahminlerin üzerine taşıyacağını ve yıl sonuna kadar bu girişlerin yaklaşık 830 metrik tona ulaşacağını ifade etti. Banka, 2025 yılı için merkez bankalarının altın talebi tahminini 900-950 metrik ton aralığında koruyarak, altının küresel portföylerde çekici bir yatırım olmaya devam ettiğini vurguladı.