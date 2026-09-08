Başbakan 'altın almayın' dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı

Hindistan'da altın talebi vergilere rağmen arttı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin altın alımlarını azaltma çağrısı piyasalarda karşılık bulmadı. Altına olan güçlü talep dikkat çekti.

CNBC-e'nin aktardığına göre; Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin altın alımlarını azaltma çağrısına rağmen ülkede değerli metale olan talep artmaya devam ediyor. Hükümetin altın ithalat vergisini yükseltmesi de tüketicilerin ilgisini azaltmadı.

ALTIN TALEBİ ARTTI

Financial Times'ın haberine göre, Hindistan'ın en büyük mücevher perakendecilerinden Titan'ın kârı son çeyrekte yüzde 63 arttı. Şirket mağazalarında müşteri trafiğinde de belirgin yükseliş görüldü.

Modi, vatandaşlara "Gerekli değilse altın almayın" çağrısında bulunurken, altın ithalat vergisi de yüzde 15'e çıkarıldı.

Titan Genel Müdürü Ajoy Chawla'nın, Hindistan'da altının yalnızca mücevher olarak değil, güvenli yatırım ve varlık saklama aracı olarak da görüldüğünü belirttiği aktarıldı.

KÜRESEL TALEBİN ÜÇTE BİRİ HİNDİSTAN'DAN

Hindistan, küresel altın mücevher talebinin yaklaşık üçte birini karşılarken Dünya Altın Konseyi verilerine göre ülkede mücevher satışları yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 30 artarak 21 milyar dolara ulaştı. Talep artışında dini festivallerin yanı sıra yaz aylarındaki düğün sezonunun da etkili olduğu belirtiliyor.