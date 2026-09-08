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Başbakan 'altın almayın' dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı

Hindistan'da altınla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Hükümetin altın talebini azaltma adımları ve Başbakan Narendra Modi'nin uyarılarına karşın tüketicilerin değerli metale ilgisinin arttığı öğrenildi. Buna göre ülkede mücevher satışları ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 30 yükselirken Hindistan'ın en büyük mücevher perakendecilerinden Titan'ın karının yüzde 63 arttığı kaydedildi.

Başbakan 'altın almayın' dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı
Hande Dağ

Hindistan'da altın talebi vergilere rağmen arttı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin altın alımlarını azaltma çağrısı piyasalarda karşılık bulmadı. Altına olan güçlü talep dikkat çekti.

Başbakan altın almayın dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı 1

CNBC-e'nin aktardığına göre; Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin altın alımlarını azaltma çağrısına rağmen ülkede değerli metale olan talep artmaya devam ediyor. Hükümetin altın ithalat vergisini yükseltmesi de tüketicilerin ilgisini azaltmadı.

Başbakan altın almayın dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı 2

ALTIN TALEBİ ARTTI

Financial Times'ın haberine göre, Hindistan'ın en büyük mücevher perakendecilerinden Titan'ın kârı son çeyrekte yüzde 63 arttı. Şirket mağazalarında müşteri trafiğinde de belirgin yükseliş görüldü.

Başbakan altın almayın dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı 3

Modi, vatandaşlara "Gerekli değilse altın almayın" çağrısında bulunurken, altın ithalat vergisi de yüzde 15'e çıkarıldı.

Titan Genel Müdürü Ajoy Chawla'nın, Hindistan'da altının yalnızca mücevher olarak değil, güvenli yatırım ve varlık saklama aracı olarak da görüldüğünü belirttiği aktarıldı.

Başbakan altın almayın dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı 4

KÜRESEL TALEBİN ÜÇTE BİRİ HİNDİSTAN'DAN

Hindistan, küresel altın mücevher talebinin yaklaşık üçte birini karşılarken Dünya Altın Konseyi verilerine göre ülkede mücevher satışları yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 30 artarak 21 milyar dolara ulaştı. Talep artışında dini festivallerin yanı sıra yaz aylarındaki düğün sezonunun da etkili olduğu belirtiliyor.

Başbakan altın almayın dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı 5

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