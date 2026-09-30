Çalışanları ilgilendiriyor: Yargıtay o tazminat için karar verdi

İşe iade davasını kazanan işçiye ödenecek işe başlatmama tazminatı ile alakalı önemli bir karar geldi. İşte Yargıtay'ın aldığı karar ve tüm çalışanları ilgilendiren ayrıntılar...

Habertürk'teki yazısında Ahmet Kıvanç, İş Kanunu uyarınca, mahkemece işe iadesine karar verilen işçiyi işe başlatmayan işverenin tazminat ödemesi gerektiğini vurgularken Kanunun, işe başlatmama tazminatını işçinin en az 4 aylık, en çok 4 aylık ücret tutarında öngördüğünü belirtti.

Kıvanç, iş davalarına bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin ise iş yerindeki kıdemi 6 ay ila 5 yıl olan işçilere 4 aylık, 5 ila 15 yıl olanlara 5 aylık, 15 yıldan fazla olanlara 6 aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatı ödenmesi yönünde içtihat oluşturduğunu kaydetti. Kıvanç, iş akdinin fesih sebebine göre işe başlatmama tazminatının 8 aya kadar belirlendiğini aktardı.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDA UYUŞMAZLIK OLUŞTU

Kıvanç, Yargıtay'ın 4 Şubat 2026 tarihli kararında, işe başlatmama tazminatının hesabında işçinin aynı iş yerinde daha önceki çalışmalarının dikkate alınıp alınmaması konusunda mahkemelerce verilen kararlar arasındaki uyuşmazlığı giderdiğini belirtti.

Detayları Kıvanç şu sözlerle aktardı: "Yargıtay'ın kararına konu başvuru, emekli olduktan veya herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam eden işçiler için verilen işe başlatmama tazminatları konusunda Adana bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için yapıldı. İşe başlatmama tazminatı belirlenirken bazı hukuk daireleri emeklilik veya işten ayrılma öncesindeki hizmeti de dikkate alırken, bazıları dikkate almadı"

"TÜM ÇALIŞMALAR DİKKATE ALINMALI"

Kararlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için yapılan başvuru üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kapsamlı bir değerlendirme yaptığını vurgulayan Kıvanç, kararda, işe başlatmama tazminatının iş güvencesi niteliğinde olduğuna dikkat çekildiğini belirtti. Bu tazminatın işçinin kıdemi, iş akdinin fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği kaydedilen kararda, Kıvanç şöyle denildiğini aktardı:

"Dairemiz 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4, 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için 5, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatı belirlenmesini öngörmekte, fesih sebebine göre bu miktarlarda azami sınır olan 8 aya kadar belirleme yapılabilmektedir. Uyuşmazlığın giderilmesi istenen bölge adliye mahkemesi kararlarında da bir kısım bölge adliye mahkemeleri işçinin işveren nezdinde geçen tüm süresini esas almış, bir mahkeme ise emeklilik sonrası çalışmanın yeni bir sözleşme olduğundan bahisle sadece emeklilik sonrası süreyi gözeterek işe başlatmama tazminatının miktarını ay bazında belirlemiştir.

Kanun işe başlatmama tazminatının ay bazlı belirlenmesine dair bir kıstas belirlememiş. Olabilecek en az ve en çok süreyi zikretmekle yetinmiştir. Dairemizin uygulamasına göre işe başlatmama tazminatı bakımından davacının kıdemine göre de değerlendirme yapıldığı, buna göre aynı işverenin yanında geçen sürelerin birleştirilmesi gerektiği hususu değerlendirilerek bir sonuca varmak gerekmektedir. Belirtilen nedenler ile fesih olsa dahi önceki hizmet süresinin, işe başlatmama tazminatı miktarının ay olarak belirlenmesinde dikkate alınmaması isabetsiz olacaktır.

Yapılan açıklamalara göre, başvuru konusu bölge adliye mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlığın, aynı işverenin iş yerinde geçirilen tüm sürelerin dikkate alınarak işe başlatmama tazminatı miktarının belirleneceği kabul edilmek suretiyle giderilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır."

Öte yandan Kıvanç, Yargıtay kararının yalnızca emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam eden işçileri değil, herhangi bir nedenle daha önce işten ayrılmış işçileri de kapsadığını belirtti.

İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

"Malum, kıdem tazminatında tavan uygulaması bulunuyor" diyen Kıvanç, işçinin ücreti ne olursa olsun kıdem tazminatının, 6 ayda bir memur maaşına göre belirlenen tavanı aşamadığını, kıdem tazminatı tavanının şu an 73.729,87 TL olarak uygulandığını aktardı. İşe başlatmama tazminatında ise tavan bulunmadığını kaydeden Kıvanç, işçinin brüt ücreti ne ise onun üzerinden ödeme yapıldığını belirtti. Kıvanç "Bu nedenle işe başlatmama tazminatının kaç ay üzerinden ödeneceği işçi açısından önem taşıyor" dedi.