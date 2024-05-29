Bayram öncesi piyasalar hazırlık yapıyor! Altın fiyatları düşerken yeni tahmin geldi: Cuma gününe dikkat, fiyatları etkileyecek

Altın fiyatı 2.360 doların altında küçük kayıplar kaydederek Çarşamba günü erken saatlerde üç günlük toparlanmayı duraklattı. Ons altın fiyatı bu sabah 2.358 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Yurt içinde ise gram altın fiyatı 2.588 lira seviyelerinde bulunurken, çeyrek altın 4.105 TL ve Cumhuriyet altını 16.705 liradan ekranlara yansıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD Doları’nın (USD) yeniden canlanması, Orta Doğu'da artan gerilimlere ve Hindistan'ın fiziki Altın talebindeki toparlanmaya rağmen altın fiyatı için olumsuz bir etki yaratıyor. İsrail ile Gazze arasında artan jeopolitik gerilimler nedeniyle risk algısının kötüleşmesiyle birlikte yatırımcılar ABD Doları'na akın ederek, geleneksel güvenli liman varlığı olarak altın fiyatının cazibesini azalttı.

Öte yandan yatırımcılar, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin daha fazla netlik sağlamak için Cuma günkü ABD PCE enflasyon verilerini sabırsızlıkla bekliyor. Bunun ABD Doları'nın rakipleri karşısındaki performansı ve altın fiyatı üzerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor. Çin'in altın ithalatındaki düşüş de altın fiyatını olumsuz etkiliyor.

ALTIN FİYAT TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİLER

UBS stratejistleri son yayımladıkları bir notta altın için tahminlerini Eylül sonuna kadar ons başına 2.500 dolara, yılsonuna kadar ise 2.600 dolara yükseltti. Bankanın yükseliş görünümü, Nisan ayında ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin yeniden fiyatlandırılmasına neden olan bir dizi yumuşak ABD verisinin yanı sıra daha güçlü Çin talebinden kaynaklanıyor.

“DÖVİZ VE ALTINI BOZDURARAK TL’YE YÖNELİYORLAR”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları için yaptığı değerlendirmesinde Kurban Bayramı arifesinde piyasaların hazırlık yaptığını dile getirerek, TL'ye olan talebinin arttığını söyledi. "Kurban Bayramı, yaz aylarına denk geldiği için tatiller birleştiriliyor ve kurbanlıklar alınıyor. İnsanlar döviz ve altını bozdurarak TL'ye yöneliyor" diyen uzman isim, bu talebin ihtiyaçtan kaynaklandığını ve TL’ye yatırım yapılmasıyla karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

“VARLIKLARINIZA SAHİP ÇIKIN”

Piyasa Uzmanı Memiş, bireysel olarak bayram hazırlığı yapacaklara tavsiyelerde bulunarak, “Dokuz günlük bir bayram tatilinde kesinlikle hiçbir arkadaşımızın evinde birikim bırakmasını istemiyorum. Hırsıza ‘ben yemedim al sen ye’ demeyin. Varlıklarınıza sahip çıkın. Altın veya döviz borcunuz varsa, bunları ödeyip tatile çıkın. Borsada hisse senediniz varsa, risklerinizi bölün. Yüzde elli satış yapıp altına ya da gümüşe geçebilirsiniz” uyarısında bulundu.



