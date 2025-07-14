'Bu, altını yükseltecek' Yıl sonu için rakam verdi! 'Onu yapmadıkça yön yukarı'

Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları daha da yükselecek mi düşecek mi? Altın yatırımcısı ve altına yatırım yapmak isteyenler, yeniden yükseliş hareketi gösteren altın fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Özellikle yıl sonu için tahmin ve beklentiler araştırılırken bir yandan da altının bundan sonraki seyri merak ediliyor. Uzman isimden altın fiyatlarına dair dikkat çeken bir değerlendirme geldi. İşte altında son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 4 bin 357 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,4 yükselişle 3 bin 370 dolardan işlem görüyor.

"ALTIN İÇİN OLDUKÇA GÜÇLÜ BİR YUKARI YÖNLÜ HAREKETTE TETİKLEYİCİ UNSUR OLACAK"

TGRT Haber yayınında konuşan ekonomist Tuna Kaya şu ifadeleri kullandı:

"Aslında altının temel rakibi faizler. Yani faizler yüksek olduğunda elbette insanlar yani varlıklarını faizle değerlendirirler. Şimdi baktığımızda halihazırda Amerika Birleşik Devletleri'nde işte tahvil faizleri yüksek dediğim gibi ilgi az ama yine burada Fed'in faiz indirimi altında en önemli katalizör olacak. İşte Fed faiz indirimine geçtiğinde ve bu indirim de Eylül ayında 50 puanla başlarsa işte o bizim yıl sonunda altın için öngördüğümüz 3700 dolar seviyesi artık potada olacak ve yani büyük oranda gerçekleşmiş olacak. 50 bazla

başlarsa yani bu yıl beklenen 2 faiz indirimi 50 ama Fed Eylülde 50 ile başlarsa bu altın için oldukça güçlü bir yukarı yönlü harekette tetikleyici unsur olacak.

"3200 DOLAR ALTI HAFTALIK KAPANIŞ YAPMADIKÇA YÖN YUKARI"

Bu şu anda altında birçok faktör evet yerinde duruyor ve temel beklenen şey Fed'in faiz indirimi ve faiz indirimine yüksek başlaması. İşte bu da altını yükseltecek. Zaten altın artık gittikçe taban anlamında işte kurumlar alıyor, bankalar alıyor, ülkeler alıyor, merkez bankaları alıyor, bireyseller alıyor ve şöyle bir algı var; yani dünyadaki küresel ekonomik sisteme, küresel aktörlere, ülkelere, devletlere ve bu devletlerin mevcut varlıklarına, işte paralarına veya tahvillerine ciddi anlamda bir güven erozyonu söz konusu. Ya bu erozyonu da yani kitlelerin bireysel tekil kitleler değil, bunu bankaların eylemlerinden, bunu ülkelerin politikalarından, bunu büyük kurumların, büyük bankaların, şirketlerin, altına yönelik taleplerinden görüyoruz. İşte o altında, evet altındaki bu yükseliş bir anda dursaydı o zaman tamam diyecektik, altın işte geldi, belli şey risklerle yükseldi, ondan sonra dinlenecek işte 3.000 dolarda ya da tekrar 2.800 dolara gelecek. Ama bakıyoruz altın halen o kritik 3.200 dolar seviyesinin üstünde. Yani altında temel unsur altın 3200 dolar altında haftalık kapanış yapmadıkça altında yön yani ons altın için söylüyorum yön yukarı doğru olmaya devam edecek"