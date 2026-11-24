Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ekim ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5’ini otomobil, yüzde 36,4’ünü motosiklet, yüzde 10,4’ünü kamyonet, yüzde 2,2’sini kamyon, yüzde 2,0’ını traktör, yüzde 0,9’unu minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 11,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 1,2 artarken, motosiklette yüzde 34,4, otobüste yüzde 28,8, minibüste yüzde 20,8, kamyonette yüzde 16,5, traktörde yüzde 5,4 ve otomobilde yüzde 3,5 azaldı. İllere göre dağılımda ise Denizli’de yaşayan kişi sayısı 1 milyon 67 bin 371 kişi olurken, Denizli’de bulunan toplam araç sayısı da 612 bin 847 olarak açıklandı.

Denizli’de şu anda toplam araç sayısı 612 bin 847 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 273 bin 447, minibüs 7 bin 993, otobüs 4 bin 88, kamyonet 81 bin 746, kamyon 14 bin 156, motosiklet 163 bin 77, özel amaçlı bin 814 ve traktör sayısı da 66 bin 576 adet olarak belirlendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır