'Bu rakamın altına tedirgin bakmak gerek' Altın bir düşüp bir yükselirken 'yükselişe devam' ihtimalini açıkladı

Altında son durum ne? Gram altın ne kadar olacak? Hem iç piyasada hem de dünyada altının seyri dikkatle takip ediliyor. Bu doğrultuda uzmanların açıklamaları da merak ediliyor. Gram altın yükseliş yönlü hareketinin ardından haftaya düşüşle başlamıştı. Peki, altında bundan sonraki yön ne olacak? İşte detaylar...

GRAM ALTINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 1,15 düşüşle 4 bin 138 lira seviyesinde bulunuyordu. Gram altın son olarak saat 15.04 itibarıyla 4126 TL seviyesinde seyrediyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı, sabah saatlerinde önceki kapanışına göre yüzde 1 değer kaybederek 3 bin 306 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Ons altın son olarak saat 15.20 itibarıyla 3296 dolar seviyesinde seyrediyor.

"YOLUN SONU HALA GÖRÜNMÜYOR"

A Haber yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altınla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Yatırımcı zaten altına yönelmişti. Altın yılın başından bu yana dolar bazlı yüzde 40 - yüzde 30'un üzerinde değer kazanım sağlamıştı. Şimdi bir miktar düşen bir varlığın kar realizasyonuyla karşılaştığını görüyoruz. Bir miktar o düzeltmeler ya da bu 90 günlük ılımlı süreçte piyasanın rahatlaması dolayısıyla altında satışların olduğunu görüyoruz. Ama şu muhtemelen kesin ticaret savaşlarında büyük oranları görürsek özellikle Çin, Avrupa cephesine baktığımızda altın portföylerde kalmaya devam edecek. Yani yolun sonunu göremiyorduk ya zaten pandemiden bu yana merkez bankalarının kararları noktasında göremiyorduk. Sonra enflasyon yükseldi Rusya Ukrayna Savaşı'ndan sonra enflasyon düşecek mi düşmeyecek mi bu noktada yolun sonunu göremiyorduk. Sonra resesyon ve bir noktada artık tarife savaşlarının etkisiyle yolun sonu hala görünmüyor. Bu ne kadar sürecek bunu da bilmiyoruz.

"3300 DOLARIN ALTINDA 3200 DOLAR SEVİYELERİNİ TAKİP EDECEĞİZ"

O yüzden altın bu süreçten pozitif etkileniyor. Ama tabii takip edeceğimiz seviyeler de var. Ons altın cephesine baktığımızda evet. 4.000 - 4500 dolar beklentileri hala orta ve uzun vadede korunuyor. Ama kısa vadeli hareketi önemli. Bir hafta yükseliş konuşurken bir hafta düşüşü konuşuyoruz. Bugün itibarıyla yani bu hafta itibarıyla 3.300 dolar seviyesi önemliydi. Bu sabah bir miktar orayı test etti. 3.300 doların altında 3.200 dolar seviyelerini takip edeceğiz.

"3300'LERİN ÜZERİNDE KALICI HAREKET YAPARSA YENİDEN YÜKSELİŞİNE DEVAM EDECEKTİR"

Dün Citibank'ın bir açıklaması vardı. Bu önümüzdeki 3 aylık süreç içerisinde altında 3.500 dolar zirvelerinin aşılabileceği beklentisini söyledi. Artık yatırım bankaları da miktar altına dönmüş ve altında daha yukarı seviyeleri vermiş durumda. Tabii yatırımcının kafası karışık. Bence şu noktada destek dirençleri takip etmek, 3.200 dolar seviyesi yakın vade için altında önemli olmuş olacak. 3200'ün altında biraz altına tedirgin bakmak gerekiyor. Ama 3300'lerin üzerinde kalıcı bir hareket yaparsa bu hafta önümüzdeki haftalarda yeniden yükselişine devam edecektir. Ama bu günleri biraz soluk alma, altının soluklanma dönemi olarak değerlendirebiliriz.

"YÜZDE 20-30-50'LİK GETİRİLER EĞER YATIRIMCIYI TATMİN EDECEKSE..."

Gram altın cephesinden baktığımızda, tabii mevduat tarafı, Borsa İstanbul tarafı altının bir miktar parlamasını sağladı. Özellikle borsada gerilemenin olması dolayısıyla. Ama şunu unutmamak gerekiyor; altın uzun süredir değer kazanıyor. Evet 20 yıldır, 30 yıldır altın hep değer kazandı ama zaten son 5 yıllık süreç içerisinde neredeyse 10'a katladı altın.

Şimdi bundan sonraki süreçte gram altının 4.000 TL'lere geldiği tabloda yüzde 100 olabilmesi için 8.000 olması gerekiyor gram altının. Ons altının bu noktada 6200 - 6500 ons olması gerekiyor. Bu tabloya baktığımızda gram altının artık eski yıllardaki gibi çok hızlı hareket etme söz konusu yok. Ama tabii yüzde 20'lik, yüzde 30'luk, yüzde 50'lik getiriler eğer yatırımcıya tatmin edecekse bu noktada tabii altın yatırımcısı hala altını savunmaya devam edecektir"