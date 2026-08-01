Bugün çeyrek altın kaç TL? 01 Ağustos Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Piyasalarında Güncel Durum

Altın, yatırımcıların ilgisini çeken bir değer saklama aracı olmaya devam ediyor. 01 Ağustos 2026 itibarıyla altın fiyatları, küresel ekonomik dalgalanmaların etkisiyle dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.042,31 Dolar olarak belirlendi. Bu durum, alım satım işlemlerini şekillendiren önemli bir gösterge haline geldi.

Gram altın TL bazında 6.174,455 alış, 6.175,371 satış fiyatları ile işlem görüyor. Türkiye’de altın, yalnızca değer saklama aracı değil, aynı zamanda kültürel bir anlam taşıyor. Gram altındaki artış, yerel yatırımcıların ilgisini artırıyor. Taksitli alımlar da yaygınlaşıyor.

Çeyrek altın fiyatları ise alışta 9.879,13 TL, satışta 10.096,73 TL seviyelerine ulaştı. Çeyrek altın, düğünlerde ve özel günlerde hediye ediliyor. Yaz aylarında artan düğün talebi, çeyrek altın alımını artırıyor.

Yarım altın fiyatları alışta 19.696,51 TL, satışta 20.193,46 TL olarak belirlendi. Yarım altın, piyasalardaki dalgalanmalara paralel olarak işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 40.632 TL, satış fiyatı 41.252 TL olarak güncellendi. Uzun vadeli yatırımcılar için güvenli bir liman olarak değerlendiriliyor.

Gremse altın, güncel alış fiyatı 99.471 TL, satış fiyatı 100.270 TL olarak kaydedildi. Ata altın fiyatları alışta 40.637 TL, satışta 41.233 TL seviyelerine ulaştı. Bu altın çeşitleri, yatırım ve hediyelik amaçlarla tercih ediliyor.

Ziynet altın fiyatları alışta 39.516,51 TL, satışta 40.263,42 TL'dir. Bu çeşit, geleneksel tüccarların ve yatırımcıların dikkatini çekiyor. Altın bilezik fiyatları da yatırımcılar için önemli. 14 ayar bilezik gramı 3.352,76 TL alış, 4.516,22 TL satış fiyatına sahip. 18 ayar bilezik gramı ise 4.229,79 TL alış, 4.950 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 22 ayar bilezik gramı ise 5.592,48 TL alış, 5.788,08 TL satış fiyatı ile güncellenmiştir.

01 Ağustos 2026 itibarıyla altın fiyatları, yerel ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak dalgalanıyor. Yatırımcılar bu dalgalanmaları dikkate alarak stratejilerini belirliyor. Portföylerini yeniden şekillendiriyorlar. Altın, bir değer saklama aracı olarak önemini koruyor. Piyasalardaki dinamikler ise sürekli bir gözlem gerektiriyor.