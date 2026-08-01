FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 01 Ağustos Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasaları, 01 Ağustos 2026 itibarıyla küresel ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak hareketli bir seyir izliyor. Ons altın fiyatı 4.042,31 Dolar seviyesine ulaşırken, gram altın Türkiye'de 6.174,455 TL alış ve 6.175,371 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınları da artan talep ile dikkat çekiyor. Yatırımcılar, fiyat değişikliklerini göz önünde bulundurarak portföy stratejilerini yeniliyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 01 Ağustos Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Piyasalarında Güncel Durum

Altın, yatırımcıların ilgisini çeken bir değer saklama aracı olmaya devam ediyor. 01 Ağustos 2026 itibarıyla altın fiyatları, küresel ekonomik dalgalanmaların etkisiyle dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.042,31 Dolar olarak belirlendi. Bu durum, alım satım işlemlerini şekillendiren önemli bir gösterge haline geldi.

Gram altın TL bazında 6.174,455 alış, 6.175,371 satış fiyatları ile işlem görüyor. Türkiye’de altın, yalnızca değer saklama aracı değil, aynı zamanda kültürel bir anlam taşıyor. Gram altındaki artış, yerel yatırımcıların ilgisini artırıyor. Taksitli alımlar da yaygınlaşıyor.

Çeyrek altın fiyatları ise alışta 9.879,13 TL, satışta 10.096,73 TL seviyelerine ulaştı. Çeyrek altın, düğünlerde ve özel günlerde hediye ediliyor. Yaz aylarında artan düğün talebi, çeyrek altın alımını artırıyor.

Yarım altın fiyatları alışta 19.696,51 TL, satışta 20.193,46 TL olarak belirlendi. Yarım altın, piyasalardaki dalgalanmalara paralel olarak işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 40.632 TL, satış fiyatı 41.252 TL olarak güncellendi. Uzun vadeli yatırımcılar için güvenli bir liman olarak değerlendiriliyor.

Gremse altın, güncel alış fiyatı 99.471 TL, satış fiyatı 100.270 TL olarak kaydedildi. Ata altın fiyatları alışta 40.637 TL, satışta 41.233 TL seviyelerine ulaştı. Bu altın çeşitleri, yatırım ve hediyelik amaçlarla tercih ediliyor.

Ziynet altın fiyatları alışta 39.516,51 TL, satışta 40.263,42 TL'dir. Bu çeşit, geleneksel tüccarların ve yatırımcıların dikkatini çekiyor. Altın bilezik fiyatları da yatırımcılar için önemli. 14 ayar bilezik gramı 3.352,76 TL alış, 4.516,22 TL satış fiyatına sahip. 18 ayar bilezik gramı ise 4.229,79 TL alış, 4.950 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 22 ayar bilezik gramı ise 5.592,48 TL alış, 5.788,08 TL satış fiyatı ile güncellenmiştir.

01 Ağustos 2026 itibarıyla altın fiyatları, yerel ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak dalgalanıyor. Yatırımcılar bu dalgalanmaları dikkate alarak stratejilerini belirliyor. Portföylerini yeniden şekillendiriyorlar. Altın, bir değer saklama aracı olarak önemini koruyor. Piyasalardaki dinamikler ise sürekli bir gözlem gerektiriyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 01 Ağustos Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Temmuz ayında markette fiyatı en fazla artan ürün sivri biber olduTemmuz ayında markette fiyatı en fazla artan ürün sivri biber oldu
Tarih verildi: Ankara-İstanbul yolculuğu 4 saatin altına düşüyor!Tarih verildi: Ankara-İstanbul yolculuğu 4 saatin altına düşüyor!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.174,46
6.175,37
% -1.31
23:59
Ons Altın / TL
191.894,07
192.283,60
% -1.3
23:59
Ons Altın / USD
4.042,01
4.042,61
% -1.49
23:59
Çeyrek Altın
9.879,13
10.096,73
% -1.31
23:59
Yarım Altın
19.696,51
20.193,46
% -1.31
23:59
Ziynet Altın
39.516,51
40.263,42
% -1.31
23:59
Cumhuriyet Altını
40.632,00
41.252,00
% -0.98
17:02
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük tutuklandı

Cem Küçük tutuklandı

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Markete girip çocuğu darp etti

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Markete girip çocuğu darp etti

Premier Lig devleri Barış Alper'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu'nu geçebilir

Premier Lig devleri Barış Alper'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu'nu geçebilir

Savcılıkta ağlayarak özür diledi! "Şevval Sam bizi uyarınca..."

Savcılıkta ağlayarak özür diledi! "Şevval Sam bizi uyarınca..."

Yaptığı kurnazlık ortaya çıktı! Tam 782 bin TL ceza yazıldı

Yaptığı kurnazlık ortaya çıktı! Tam 782 bin TL ceza yazıldı

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.