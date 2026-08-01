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Dev şirket adeta para bankası! Net karı 46 kat arttı

Japon çip üreticisi Kioxia Holdings Corp. nisan-haziran çeyreğinde net karını 46 kat artırarak 842,17 milyar yene (5,3 milyar dolar) çıkardı.

Dev şirket adeta para bankası! Net karı 46 kat arttı

Tokyo merkezli Japon şirket, nisan-haziran bilançolarını duyurdu. Bilançolara göre şirket, yılın ikinci çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine kıyasla 46 kat artarak 842,17 milyar yene yükseltti.

YAPAY ZEKA ETKİSİ

Söz konusu artışta, veri merkezleri için güçlü bellek çipi satışları ile yapay zeka sektörü dolayısıyla artan çip talebinin etkisi oldu.

SATIŞ GELİRLERİ DE ARTTI

Satış gelirlerini de 5 kattan fazla artırarak 1,77 trilyon yene (11,2 milyar dolar) çıkaran şirket, işletme karını ise 28 kat artışla 1,27 trilyon yene (8 milyar dolar) yükseltti.

Bilgisayarlar, akıllı telefonlar dahil dijital cihazlara yönelik bellek çipi üreten Kioxia, Nisan 2026-Mart 2027'yi kapsayan tüm 2026 mali yılı beklentilerini ise duyurmadı.

Kioxia Baş Finans Direktörü Yoshihiko Kawamura, gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Çip) Pazarın büyümesinin erken aşamada olduğuna ve talebin artacağına inanıyoruz." dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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japon
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