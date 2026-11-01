Bugün çeyrek altın kaç TL? 1 Kasım Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.223 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün gram altında yaşanan %3,56'lık günlük düşüş, piyasalardaki geri çekilme ile belirginleşti. Aynı zamanda ons altın 3.875 $ seviyelerinde duruyor. Dolar/TL kuru ise 49,94 olarak belirlendi. Bugünün piyasasında bu faktörler, altın fiyatlarının dalgalanmasında etkili oldu.
100.000 TL yatırım ile gram altın alınması durumunda 16 adet gram altın edinilmesi mümkün. Bu işlem sonrasında geriye 434 TL kalıyor. Çeyrek altın almak isteyen yatırımcılar için ise 9 adet çeyrek altın alınabiliyor, bu durumda 8.430 TL'lik bir bakiye kalıyor. Geçen hafta gram altın, 6.425 TL'den kapanmıştı; bu haftaki son kapanış ise 6.223 TL seviyesinde gerçekleşti. Haftalık değişim 202 TL düşüş ve %3,14'lük bir azalma gösteriyor.
01 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.222 TL
|6.223 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|9.955 TL
|10.174 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|19.848 TL
|20.349 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|41.641 TL
|42.278 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.403 TL
|4.575 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.298 TL
|5.020 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.875 $
|3.876 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.238 TL
|6.245 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|9.980 TL
|10.211 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|19.898 TL
|20.421 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|41.641 TL
|42.278 TL
Altın fiyatlarındaki değişim, grafik üzerinde izlenebilir hale geliyor.
Gram altın için destek seviyesi 6.125 TL, direnç seviyesi ise 6.420 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altında ise destek 3.811 dolar, direnç 4.003 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Piyasa koşulları ve fiyat değişimleri takip edilerek, bu seviyelerin izlenmesi önem taşıyor.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.238 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 623.751 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.174 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.876 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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