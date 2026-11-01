Bugün çeyrek altın kaç TL? 1 Kasım Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.223 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün gram altında yaşanan %3,56'lık günlük düşüş, piyasalardaki geri çekilme ile belirginleşti. Aynı zamanda ons altın 3.875 $ seviyelerinde duruyor. Dolar/TL kuru ise 49,94 olarak belirlendi. Bugünün piyasasında bu faktörler, altın fiyatlarının dalgalanmasında etkili oldu.

100.000 TL yatırım ile gram altın alınması durumunda 16 adet gram altın edinilmesi mümkün. Bu işlem sonrasında geriye 434 TL kalıyor. Çeyrek altın almak isteyen yatırımcılar için ise 9 adet çeyrek altın alınabiliyor, bu durumda 8.430 TL'lik bir bakiye kalıyor. Geçen hafta gram altın, 6.425 TL'den kapanmıştı; bu haftaki son kapanış ise 6.223 TL seviyesinde gerçekleşti. Haftalık değişim 202 TL düşüş ve %3,14'lük bir azalma gösteriyor.

01 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.222 TL 6.223 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 9.955 TL 10.174 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 19.848 TL 20.349 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 41.641 TL 42.278 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.403 TL 4.575 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.298 TL 5.020 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.875 $ 3.876 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.238 TL 6.245 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 9.980 TL 10.211 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 19.898 TL 20.421 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 41.641 TL 42.278 TL





Altın fiyatlarındaki değişim, grafik üzerinde izlenebilir hale geliyor.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.125 TL, direnç seviyesi ise 6.420 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altında ise destek 3.811 dolar, direnç 4.003 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Piyasa koşulları ve fiyat değişimleri takip edilerek, bu seviyelerin izlenmesi önem taşıyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular