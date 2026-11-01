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Bugün çeyrek altın kaç TL? 1 Kasım Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.223 TL seviyesinde işlem görürken, günlük %3,56'lık düşüş piyasalardaki geri çekilme ile belirginleşti. Haftalık bazda ise fiyat 202 TL azalarak %3,14’lük bir kayıp yaşadı.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 1 Kasım Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.223 TL seviyesinde işlem görüyor. Bugün gram altında yaşanan %3,56'lık günlük düşüş, piyasalardaki geri çekilme ile belirginleşti. Aynı zamanda ons altın 3.875 $ seviyelerinde duruyor. Dolar/TL kuru ise 49,94 olarak belirlendi. Bugünün piyasasında bu faktörler, altın fiyatlarının dalgalanmasında etkili oldu.

100.000 TL yatırım ile gram altın alınması durumunda 16 adet gram altın edinilmesi mümkün. Bu işlem sonrasında geriye 434 TL kalıyor. Çeyrek altın almak isteyen yatırımcılar için ise 9 adet çeyrek altın alınabiliyor, bu durumda 8.430 TL'lik bir bakiye kalıyor. Geçen hafta gram altın, 6.425 TL'den kapanmıştı; bu haftaki son kapanış ise 6.223 TL seviyesinde gerçekleşti. Haftalık değişim 202 TL düşüş ve %3,14'lük bir azalma gösteriyor.

Güncel Altın Fiyatları

01 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.222 TL 6.223 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 9.955 TL 10.174 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 19.848 TL 20.349 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 41.641 TL 42.278 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.403 TL 4.575 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.298 TL 5.020 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.875 $ 3.876 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.238 TL 6.245 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 9.980 TL 10.211 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 19.898 TL 20.421 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 41.641 TL 42.278 TL


Altın fiyatlarındaki değişim, grafik üzerinde izlenebilir hale geliyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 1 Kasım Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.125 TL, direnç seviyesi ise 6.420 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altında ise destek 3.811 dolar, direnç 4.003 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Piyasa koşulları ve fiyat değişimleri takip edilerek, bu seviyelerin izlenmesi önem taşıyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.238 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 623.751 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.174 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.876 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 1 Kasım Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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