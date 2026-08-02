Bugün çeyrek altın kaç TL? 02 Ağustos Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın, yatırımcıların dikkatini çeken değerli metallerden biridir. 02 Ağustos 2026 itibarıyla önemli fiyat seviyeleri göstermektedir. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.042,31 Dolar olarak işlem görmektedir. Bu seviyeler, Türk Lirası cinsinden de oldukça yüksek fiyatları ortaya koymaktadır.

Gram altın alış fiyatı 6.174,455 TL’dir. Satış fiyatı ise 6.175,371 TL olarak belirlenmiştir. Gram altın, Türk yatırımcıları için pratik bir yatırım aracı olmaya devam etmektedir. Bu fiyatlar, altının yerel pazardaki talebini etkilemektedir.

Çeyrek altın fiyatları alışta 9.879,13 TL’dir. Satışta ise 10.096,73 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek altın, geleneksel bir yatırım aracıdır. Düğünlerin ve özel günlerin ayrılmaz bir parçası olmaya devam etmektedir. Yarım altın alış fiyatı 19.696,51 TL’dir. Satış fiyatı ise 20.193,46 TL olarak işlem görmektedir. Bu durum, yatırımcıların bu tür altın ürünlerine ilgisinin sürdüğünü göstermektedir.

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 40.661 TL’dir. Satış fiyatı 41.276 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, Cumhuriyet altınının kalitesini vurgulamaktadır. Gremse altın alış fiyatı 99.082 TL’dir. Satış fiyatı ise 100.132 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altın, yatırım amaçlı tercih edilen bir seçenektir.

Ata altın alış fiyatı 40.478 TL’dir. Satış fiyatı ise 41.176 TL seviyesindedir. Ziynet altını alış fiyatı 39.516,51 TL’dir. Satış fiyatı ise 40.263,42 TL’dir. Bu ürünler, hediyelik ve yatırım amaçlı tercih edilmektedir.

Altın bilezik piyasasında da büyük bir canlılık görülmektedir. 14 ayar bilezik gramı alışta 3.339,28 TL’dir. Satışta ise 4.510,67 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gramı 4.222,84 TL alış fiyatına sahiptir. Satış fiyatı 4.935 TL’dir. 22 ayar bilezik gramı ise 5.570,58 TL alış fiyatına, 5.780,05 TL satış fiyatına sahiptir. Bu fiyatlar, altın bilezik yatırımının cazip olduğunu göstermektedir.

Serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6.143,583 TL’dir. Satış fiyatı ise 6.144,494 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yüksek kaliteli altına olan talebin sürdüğünü ortaya koymaktadır. Altın, piyasalardaki dalgalanmalara rağmen güvenli bir liman olarak görülmektedir.

02 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar için önemli seviyelerde işlem görmektedir. Bu fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmalara karşı bir koruma aracı olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, güncel fiyatlardan yararlanmalıdır. Dikkatli bir şekilde yatırım tercihleri yapmalıdır.