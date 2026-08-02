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Temmuzda etiketler değişti! Fiyatı en çok artan ürün belli oldu

İTO'nun temmuz ayı verileri, İstanbul'da fiyatı en çok artan ve gerileyen ürünleri ortaya koydu. Listede zirvede sivri biber, düşüşte ise kiraz yer aldı.

Temmuzda etiketler değişti! Fiyatı en çok artan ürün belli oldu

İstanbul'da temmuz ayında perakende fiyatlarda dikkat çeken değişimler yaşandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuz ayına ilişkin fiyatı en fazla artan ve en çok gerileyen ürünleri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, fiyatı yükselen ürün sayısı düşenleri açık ara geride bıraktı.

İTO verilerine göre, temmuz ayında bir önceki aya kıyasla fiyatı takip edilen 336 ana üründen 199'unun fiyatı artarken, 68 ürünün fiyatında ise düşüş görüldü.

Temmuzda etiketler değişti! Fiyatı en çok artan ürün belli oldu 1

EN YÜKSEK ARTIŞ SİVRİ BİBERDE

Temmuz ayında fiyatı en fazla yükselen ürün yüzde 103,57 ile sivri biber oldu. Onu yüzde 98,71 artışla çarliston biber, yüzde 41,77 ile dolmalık biber takip etti.

Temmuzda etiketler değişti! Fiyatı en çok artan ürün belli oldu 2

Listede günlük araç kiralama ücreti yüzde 37,44, kuru soğan yüzde 29,25, ıspanak yüzde 27,27, motorin/dizel fiyatı yüzde 25,43, laboratuvar tahlil ücreti yüzde 20,36 ve uzman doktor muayene ücreti yüzde 20,18 oranında arttı.

Bunun yanı sıra ameliyat ücretlerinde yüzde 20,18, oyuncakta yüzde 19,33, çilekte yüzde 17,08, şarapta yüzde 15,58, patateste yüzde 14,45, birada yüzde 12,73 ve şehirlerarası otobüs bileti ücretinde yüzde 12,38 artış kaydedildi.

Temmuzda etiketler değişti! Fiyatı en çok artan ürün belli oldu 3

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜN KİRAZ OLDU

Temmuz ayında fiyatı en fazla gerileyen ürün ise yüzde 39,57 ile kiraz olarak kayıtlara geçti. Kirazın ardından salatalık yüzde 23,79, taze fasulye yüzde 22,38, karpuz yüzde 17,50, limon yüzde 17,20 ve kavun yüzde 16,69 oranında ucuzladı.

Fiyatı düşen diğer ürünler arasında kıvırcık salata yüzde 10,77, portakal yüzde 7,48 ve şeftali yüzde 6,71 ile yer aldı.

Temmuzda etiketler değişti! Fiyatı en çok artan ürün belli oldu 4

GIDA DIŞINDA DA FİYAT DEĞİŞİMİ YAŞANDI

İTO verilerine göre temmuz ayında yalnızca gıda ürünlerinde değil, farklı harcama kalemlerinde de fiyat değişiklikleri görüldü.

Yumurtada yüzde 6,34, yeşil soğanda yüzde 5,88, maydanozda yüzde 4,14, çocuk ayakkabısında yüzde 4,06, kadın eteğinde yüzde 3,99, kadın gömleğinde yüzde 2,94 ve patlıcanda yüzde 2,68 oranında fiyat düşüşü gerçekleşti. Açıklanan veriler, temmuz ayında özellikle sebze grubunda hem sert fiyat artışlarının hem de dikkat çeken gerilemelerin aynı dönemde yaşandığını ortaya koydu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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