Bugün çeyrek altın kaç TL? 02 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.277 TL seviyesinde işlem görerek %0,88'lik bir günlük artış kaydetti. Dolar/TL kuru 49,97 ile seyrediyor. Bununla birlikte, hafta genelinde gram altın fiyatında 6.385 TL'den 6.275 TL'ye gerileyerek 110 TL'lik bir düşüş yaşandı ve bu durum %1,72'lik bir haftalık değişimi işaret ediyor. Piyasa, gram altındaki bu günlük yükselişin yanı sıra haftalık geri çekilmeyi de izliyor.
100.000 TL ile gram altın alımı yapılması durumunda kullanıcı 15 adet gram altın alabilirken, kalan tutar 5.838 TL olacaktır. Çeyrek altın için aynı bütçe ile 9 adet alınabiliyor ve bu durumda geriye 7.627 TL kalıyor.
02 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.277 TL
|6.277 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.042 TL
|10.264 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.022 TL
|20.527 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|41.641 TL
|42.278 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.424 TL
|4.597 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.318 TL
|5.055 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.907 $
|3.907 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.238 TL
|6.245 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|9.980 TL
|10.211 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|19.898 TL
|20.421 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|41.641 TL
|42.278 TL
Grafik, son 7 günde gram altın fiyatında yaşanan değişimlere dair bir görsel sunmaktadır.
Destek seviyeleri 6.159 TL, direnç seviyeleri 6.454 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 3.831 dolar, direnç ise 4.023 dolar seviyelerinde izlenmektedir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.238 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 623.751 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.264 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.907 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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