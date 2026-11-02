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Bugün çeyrek altın kaç TL? 02 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, gün içinde 6.277 TL seviyesine çıkarak %0,88'lik bir artış gösterdi. Ancak, hafta genelinde 6.385 TL'den 6.275 TL'ye gerileyerek 110 TL kayba uğrandı.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 02 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.277 TL seviyesinde işlem görerek %0,88'lik bir günlük artış kaydetti. Dolar/TL kuru 49,97 ile seyrediyor. Bununla birlikte, hafta genelinde gram altın fiyatında 6.385 TL'den 6.275 TL'ye gerileyerek 110 TL'lik bir düşüş yaşandı ve bu durum %1,72'lik bir haftalık değişimi işaret ediyor. Piyasa, gram altındaki bu günlük yükselişin yanı sıra haftalık geri çekilmeyi de izliyor.

100.000 TL ile gram altın alımı yapılması durumunda kullanıcı 15 adet gram altın alabilirken, kalan tutar 5.838 TL olacaktır. Çeyrek altın için aynı bütçe ile 9 adet alınabiliyor ve bu durumda geriye 7.627 TL kalıyor.

Güncel Altın Fiyatları

02 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.277 TL 6.277 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.042 TL 10.264 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.022 TL 20.527 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 41.641 TL 42.278 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.424 TL 4.597 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.318 TL 5.055 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.907 $ 3.907 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.238 TL 6.245 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 9.980 TL 10.211 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 19.898 TL 20.421 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 41.641 TL 42.278 TL


Grafik, son 7 günde gram altın fiyatında yaşanan değişimlere dair bir görsel sunmaktadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 02 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Destek seviyeleri 6.159 TL, direnç seviyeleri 6.454 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 3.831 dolar, direnç ise 4.023 dolar seviyelerinde izlenmektedir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.238 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 623.751 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.264 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.907 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 02 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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