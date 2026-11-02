Bugün çeyrek altın kaç TL? 02 Kasım Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.277 TL seviyesinde işlem görerek %0,88'lik bir günlük artış kaydetti. Dolar/TL kuru 49,97 ile seyrediyor. Bununla birlikte, hafta genelinde gram altın fiyatında 6.385 TL'den 6.275 TL'ye gerileyerek 110 TL'lik bir düşüş yaşandı ve bu durum %1,72'lik bir haftalık değişimi işaret ediyor. Piyasa, gram altındaki bu günlük yükselişin yanı sıra haftalık geri çekilmeyi de izliyor.

100.000 TL ile gram altın alımı yapılması durumunda kullanıcı 15 adet gram altın alabilirken, kalan tutar 5.838 TL olacaktır. Çeyrek altın için aynı bütçe ile 9 adet alınabiliyor ve bu durumda geriye 7.627 TL kalıyor.

02 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.277 TL 6.277 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.042 TL 10.264 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.022 TL 20.527 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 41.641 TL 42.278 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.424 TL 4.597 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.318 TL 5.055 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.907 $ 3.907 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.238 TL 6.245 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 9.980 TL 10.211 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 19.898 TL 20.421 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 41.641 TL 42.278 TL





Grafik, son 7 günde gram altın fiyatında yaşanan değişimlere dair bir görsel sunmaktadır.

Mynet Finans Analiz Notu

Destek seviyeleri 6.159 TL, direnç seviyeleri 6.454 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 3.831 dolar, direnç ise 4.023 dolar seviyelerinde izlenmektedir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular