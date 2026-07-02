Bugün çeyrek altın kaç TL? 02 Temmuz Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları 02 Temmuz 2026 itibarıyla dünya genelinde dikkat çekmektedir. Türkiye'deki piyasalarda bu duruma bağlı olarak önemli değişiklikler göstermektedir. Saat 10:00 itibarıyla gözlemlenen veriler yatırımcıların karar alma süreçlerini etkileyen ayrıntıları sunmaktadır.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.073,13 Dolar seviyesinde işlem görmektedir. Bu fiyat, altının kalitesine ve talebine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Yatırımcılar için ons altın, ekonomik durumu yansıtan önemli bir referanstır. Fiyattaki artış veya azalış, yatırım stratejilerini doğrudan etkilemektedir.

Türkiye'de gram altın fiyatı şu şekildedir. Alış fiyatı 6.116,504 TL, satış fiyatı ise 6.117,465 TL'den işlem görmektedir. Gram altın, bireysel yatırımcılar arasında en yaygın kullanılan araçlardandır. Düşen veya yükselen Amerikan doları kurları, gram altın üzerindeki etkiyi artırmaktadır.

Çeyrek altın bugünkü fiyatlarla işlem görmektedir. Alış fiyatı 9.786,41 TL, satış fiyatı ise 10.002,06 TL olarak belirlenmiştir. Geleneksel olarak düğün ve özel günlerde tercih edilen çeyrek altın, yatırım aracı olarak da popülerdir. Yarım altın fiyatları 19.511,65 TL alış, 20.004,11 TL satış olarak kaydedilmiştir.

Cumhuriyet altını fiyatları da güncel olarak işlem görmektedir. Alış fiyatı 40.771 TL, satış fiyatı ise 41.460 TL'dir. Yüksek güvenilirlikleri ve uzun vadeli avantajları ile dikkat çekmektedir. Genellikle büyük yatırımcılar Cumhuriyet altınlarını tercih etmektedir. Gremse altın fiyatı alışta 99.091 TL, satışta ise 100.269 TL olarak belirlenmiştir.

Ata altınının alış fiyatı 40.860 TL'dir. Satış fiyatı ise 41.178 TL'den işlem görmektedir. Ziynet altının alış fiyatı 39.145,63 TL, satış fiyatı ise 39.885,87 TL olarak kaydedilmiştir. Bilezik türleri de altın piyasasının önemli bir parçasıdır. 14 ayar bilezik gramı alışta 3.335,36 TL, satışta 4.496,47 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gramı 4.212,36 TL alış, 4.950 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. 22 ayar bilezik gramı 5.564,21 TL alış, 5.759,51 TL fiyatıyla işlem görmektedir.

Serbest piyasada 0.995 ayar has altın fiyatları şu şekildedir. Alış fiyatı 6.085,921 TL, satış fiyatı ise 6.086,878 TL'den işlem görmektedir. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların stratejilerini şekillendirmektedir. Ekonomik veriler, döviz kurları ve jeopolitik gelişmeler, altın talebini etkilemektedir. Dikkatli bir analiz süreci, altın yatırımcıları için önem arz etmektedir. Doğru kararlar almak açısından bu analiz kritik bir rol oynamaktadır.