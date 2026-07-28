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Bir dönemin gözdesiydi! Şimdi ayakta kalan sadece 3 üretici var

Yıllarca "Tütünkent" olarak anılan Kütahya'nın Hasanlar köyünde tütün üretimi artan maliyetler, düşük alım fiyatları ve göç nedeniyle bitme noktasına geldi.

Bir dönemin gözdesiydi! Şimdi ayakta kalan sadece 3 üretici var

Türkiye'nin en kaliteli tütünlerinin yetiştirildiği bölgeler arasında gösterilen Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde tütün üretimi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Uzun yıllar "Tütünkent" olarak anılan köyde, geçmişte hemen her hanenin yaptığı tütün üretimi bugün yalnızca birkaç üretici tarafından sürdürülüyor.

Yaklaşık 20 yıl öncesine kadar köyde neredeyse her evin geçim kaynağı olan tütün üretimi, artan üretim maliyetleri, düşük alım fiyatları ve göçün etkisiyle büyük ölçüde geriledi. Bugün Hasanlar köyünde tütün yetiştiriciliğine devam eden üretici sayısı yalnızca 3 olarak kaydedildi.

Bir dönemin gözdesiydi! Şimdi ayakta kalan sadece 3 üretici var 1

ÜRETİCİ SAYISI HIZLA AZALDI

Bu yıl 8 dönümlük alanda tütün yetiştiren üretici Coşkun Saman, Hasanlar tütününün Türkiye'nin en kaliteli tütünleri arasında bulunduğunu ancak üretimin her geçen yıl azaldığını söyledi.

Bir dönemin gözdesiydi! Şimdi ayakta kalan sadece 3 üretici var 2

Geçmişte Tekel'in alım yaptığını, günümüzde ise üreticilerin özel firmalarla sözleşmeli olarak çalışmak zorunda kaldığını belirten Saman, "Köyümüzde üretilen tütün kalitede Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyordu. Hasanlar birinci sınıf tütün üretirdi. Ancak zamanla artan maliyetler ve düşük başfiyat politikaları ve göç nedeniyle üretici sayısı hızla azaldı. Eskiden Tekel alım yapıyordu, şimdi taşeron firmalara kaldık" dedi.

Bir dönemin gözdesiydi! Şimdi ayakta kalan sadece 3 üretici var 3

BU YIL 1 TON REKOLTE BEKLENİYOR

Bu yıl yağışların yeterli seviyede olmasının üretime olumlu yansıdığını ifade eden Saman, 8 dönümlük arazisinden yaklaşık 1 ton tütün elde etmeyi beklediğini söyledi.

Bir dönemin gözdesiydi! Şimdi ayakta kalan sadece 3 üretici var 4

Geçen yıl tütünün başfiyatının 305 TL olduğunu hatırlatan Saman, bu yıl ise sözleşme kapsamında başfiyatın 500 TL olarak belirlendiğini dile getirdi.

Bir dönemin gözdesiydi! Şimdi ayakta kalan sadece 3 üretici var 5

"FİYATLAR YÜKSELİRSE ÜRETİCİ SAYISI ARTABİLİR"

Belirlenen alım fiyatının yükselmesine rağmen artan maliyetlerin üreticiyi zorlamaya devam ettiğini vurgulayan Saman, "Bu yıl sözleşme gereği başfiyat 500 TL oldu. Ancak artan maliyetler düşünüldüğünde bu fiyat yine de yetersiz kalıyor. Kendi emeğimizle çalıştığımız için üretime devam ediyoruz. Hasanlar köyünün tütünü kaliteli ve aranan bir ürün. Fiyatlar yükselirse köyümüzde yeniden üretici sayısı artabilir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Hisarcık Tütün
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