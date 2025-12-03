Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Aralık Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarında Son Durum: 3 Aralık 2025

Bugün, 3 Aralık 2025 itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Saat 10:00'da ons altın fiyatı 4.208,20 Dolar olarak belirlendi. Altın, global piyasalardaki dalgalanmalarda güvenli liman özelliği taşımaktadır. Bu nedenle yatırımcılar arasında her zaman ilgi odağı olmaktadır.

Gram altın fiyatları ise alışta 5745,449 TL, satışta 5746,227 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyatlar, yerel piyasaların dalgalanmasını göstermektedir. Bu durum, yatırımcıların karar verme süreçlerini etkilemektedir. Bu nedenle dikkatli değerlendirilmesi gereken bir unsurdur.

Çeyrek altın fiyatları da oldukça dikkat çekici. Çeyrek altının alış fiyatı 9192,72 TL, satış fiyatı ise 9395,08 TL şeklinde kaydedildi. Bu yükselen fiyatlar, yatırımcıların çeyrek altın alımlarında ihtiyatlı olmaları gerektiği anlamına geliyor. Yarım altın fiyatları ise alışta 18327,98 TL, satışta 18790,16 TL seviyesinde. Bu fiyat aralığı, yatırımcılar için önemli bir değerlendirme fırsatı sunmaktadır.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 38573 TL, satış fiyatı 39156 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar, bu değerli madeni alırken kar marjlarını göz önünde bulundurmalıdır. Gremse altın fiyatları ise 93888 TL alış, 94813 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Gremse altın, yüksek hacimli alımlar için tercih edilen bir ürün olarak öne çıkıyor.

Ata altın fiyatları da önemli. Alış fiyatı 38709 TL, satış fiyatı 38992 TL olarak belirlendi. Ayrıca ziynet altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 36770,87 TL, satış fiyatı ise 37465,40 TL seviyesinde. Bu fiyatlar, özel günlerde hediye olarak tercih edilen ziynet eşyalarının değerine işaret ediyor.

Bilezik fiyatları da yatırım yapılacak diğer alternatiflerden biri. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3187,51 TL, satışta 4290,53 TL’den işlem görüyor. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 4058,61 TL, satışta 4650 TL seviyesinde. 22 ayar bilezik gramı alışta 5275,21 TL, satışta 5520 TL düzeyine ulaşıyor. Bilezik alımında dikkat edilecek fiyatlar, kalite ve işçilikle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle alışveriş öncesi mutlaka araştırma yapılmalıdır.

Son olarak, serbest 0.995 has altın alış fiyatı 5716,722 TL, satış fiyatı ise 5717,496 TL olarak kaydedildi. Bu tür altın alımları, yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli bir noktadır. Farklı saflıklardaki altınlar, farklı fiyatlamalara tabidir.

3 Aralık 2025 tarihindeki altın fiyatları, piyasalardaki belirsizlik ve ekonomik durumla doğrudan ilişkilidir. Yatırımcılar, altın alım ve satımı yaparken mevcut fiyatları dikkate almalıdır. Bu sayede daha bilinçli kararlar verebilirler.