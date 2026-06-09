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Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

Otomobil fiyatları yükselirken, Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan modeller dikkat çekiyor.

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

Otomobil fiyatlarındaki yükseliş sürerken, giriş seviyesindeki modeller de 1 milyon TL bandını uzun süre önce geride bıraktı. Buna rağmen Haziran 2026 itibarıyla bazı markaların sunduğu kampanyalar ve giriş paketleri sayesinde 1,5 milyon TL seviyesinin altında kalan seçenekler bulunmaya devam ediyor.

Güncel fiyatlar dikkate alınarak hazırlanan listede Dacia Sandero ilk sırada yer alırken, Kia Picanto, Fiat Egea Sedan ve Opel Corsa da en erişilebilir modeller arasında öne çıkıyor. Elektrikli otomobillerin de listeye girmesi dikkat çeken gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.

Haziran 2026 da 1,5 milyon TL nin altında kalan otomobiller 1

1,5 MİLYON TL'NİN ALTINDA HANGİ MODELLER BULUNUYOR?

Haziran 2026 itibarıyla 1,5 milyon TL sınırının altında kalan modellerin başında 1 milyon 295 bin TL'lik fiyatıyla Dacia Sandero geliyor. Listenin ikinci sırasında ise kampanyalı fiyatı 1 milyon 335 bin TL'ye kadar gerileyen Kia Picanto yer alıyor. Fiat Egea Sedan'ın Easy donanım seviyesine sahip 1.6 MultiJet 130 HP versiyonu 1 milyon 389 bin 900 TL'lik fiyatıyla öne çıkarken, Opel Corsa'nın 1.2 litrelik 100 HP gücündeki manuel versiyonu 1 milyon 395 bin TL'den satışa sunuluyor.

Elektrikli otomobiller de uygun fiyatlı seçenekler arasında kendine yer buluyor. Citroen e-C3'ün başlangıç fiyatı 1 milyon 420 bin TL seviyesinde bulunurken, Fiat Grande Panda Elektrikli 1 milyon 440 bin TL'lik fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Listenin son sırasında ise Türkiye'de üretilen modeller arasında yer alan Hyundai i20 bulunuyor. Jump donanım seviyesine sahip 1.0 T-GDI 90 PS motorlu versiyonun fiyatı 1 milyon 470 bin TL olarak açıklanıyor.

Bu modeller, Haziran 2026 itibarıyla açıklanan güncel fiyatlar ve kampanyalar dikkate alındığında 1,5 milyon TL seviyesinin altında kalan seçenekler arasında öne çıkıyor.

Haziran 2026 da 1,5 milyon TL nin altında kalan otomobiller 2

DACIA SANDERO LİSTENİN BAŞINDAv

1 milyon 295 bin TL'lik başlangıç fiyatıyla Dacia Sandero, listede yer alan en uygun fiyatlı model olarak öne çıkıyor. B segmentindeki otomobil, temel ulaşım ihtiyacına yönelik yapısı ve erişilebilir fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

ELEKTRİKLİ MODELLERİN SAYISI ARTIYOR

Listede yer alan Citroen e-C3 ve Fiat Grande Panda Elektrikli, uygun fiyatlı otomobiller arasında elektrikli seçeneklerin de güçlenmeye başladığını gösteriyor. Son dönemde artan rekabet, elektrikli araçların daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasına katkı sağlıyor.

FİYATLAR 1,5 MİLYON TL SINIRINA DAYANDI

Güncel tablo, Türkiye otomobil pazarında giriş seviyesindeki araçların dahi 1,3 milyon TL seviyelerinden başladığını ortaya koyuyor. Buna rağmen markaların dönemsel kampanyaları, otomobil satın almayı düşünen tüketiciler için belirli modellerde avantaj sağlamaya devam ediyor.

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