Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Temmuz Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Uluslararası piyasalarda altın fiyatları merakla takip ediliyor. 03 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla saat 10:00'da altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Özellikle ons altın fiyatlarının yükselmesi, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bugün itibarıyla ons altın fiyatı 4.174,27 Dolar olarak işlem görüyor. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman arayışlarını artırabilir.

Türkiye piyasalarında da gram altın fiyatları dikkat çekiyor. Gram altın alış fiyatı 6.279,838 TL, satış fiyatı ise 6.280,786 TL'den işlem görmekte. Bu fiyatlar, yerel piyasalardaki talep ve döviz kurlarından etkileniyor. Yatırımcılar, gram altın alım satımlarında piyasa koşullarını izliyor.

Çeyrek altın fiyatları da önemli bir gösterge oluşturuyor. Saat 10:00 itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı 10.047,74 TL'dir. Satış fiyatı ise 10.269,09 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altının alış fiyatı 20.032,68 TL, satış fiyatı ise 20.538,17 TL olarak işlem görmekte. Bu rakamlar, piyasanın ne kadar hareketli olduğunu gösteriyor.

Cumhuriyet altını yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Bugün saat 10:00'da alış fiyatı 41.178 TL, satış fiyatı 41.800 TL seviyesindedir. Gremse altın fiyatları ise 101.484 TL alış, 102.707 TL satış fiyatı ile işlem görmekte. Bu değerler, uzun vadeli yatırım yapan bireyler için önemli bir referans oluşturuyor.

Ata altın almak isteyenler için durum farklı değil. Saat 10:00 itibarıyla ata altının alış fiyatı 41.846 TL, satış fiyatı ise 42.179 TL olarak belirlenmiştir. Bunun dışında, ziynet altınlarının fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 40.190,96 TL, satış fiyatı 40.950,72 TL'den işlem görmekte.

Bilezik çeşitleri de altın yatırımında önemli bir yer tutuyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.418,08 TL'den alış, 4.593,69 TL'den satış yapılmaktadır. 18 ayar bilezik gram fiyatı 4.311,91 TL alış, 4.950 TL satış fiyatı ile işlem görmekte. 22 ayar bilezikler için alış fiyatı 5.698,63 TL, satış fiyatı ise 5.900,1 TL olarak belirlenmiştir.

Serbest piyasada 0.995 has altın fiyatları da yatırımcıları ilgilendiriyor. Bu altın türünün alış fiyatı 6.248,439 TL, satış fiyatı ise 6.249,382 TL olarak kaydedilmiştir. Tüm fiyat verileri, altın yatırımcılarının karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Piyasalardaki hareketlilik, yatırım kararlarını şekillendirmektedir.

Altın fiyatları, farklı türleri ve piyasa koşullarına göre değişiyor. Yatırımcılar, bu durumu dikkate alarak hareket etmektedir. Piyasalardaki bu hareketlilik, önümüzdeki günlerde altın yatırımlarını etkileyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.