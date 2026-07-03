FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Temmuz Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Uluslararası piyasalarda altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. 03 Temmuz 2026 itibarıyla ons altın fiyatı 4.174,27 Dolar olarak işlem görmekte. Türkiye'de gram altın alış fiyatı 6.279,83 TL, çeyrek altın alış fiyatı ise 10.047,74 TL seviyesinde. Cumhuriyet altının alış fiyatı 41.178 TL olarak kaydedildi. Piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor ve fiyat değişiklikleri dikkatli izleniyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Temmuz Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Uluslararası piyasalarda altın fiyatları merakla takip ediliyor. 03 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla saat 10:00'da altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Özellikle ons altın fiyatlarının yükselmesi, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bugün itibarıyla ons altın fiyatı 4.174,27 Dolar olarak işlem görüyor. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman arayışlarını artırabilir.

Türkiye piyasalarında da gram altın fiyatları dikkat çekiyor. Gram altın alış fiyatı 6.279,838 TL, satış fiyatı ise 6.280,786 TL'den işlem görmekte. Bu fiyatlar, yerel piyasalardaki talep ve döviz kurlarından etkileniyor. Yatırımcılar, gram altın alım satımlarında piyasa koşullarını izliyor.

Çeyrek altın fiyatları da önemli bir gösterge oluşturuyor. Saat 10:00 itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı 10.047,74 TL'dir. Satış fiyatı ise 10.269,09 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altının alış fiyatı 20.032,68 TL, satış fiyatı ise 20.538,17 TL olarak işlem görmekte. Bu rakamlar, piyasanın ne kadar hareketli olduğunu gösteriyor.

Cumhuriyet altını yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Bugün saat 10:00'da alış fiyatı 41.178 TL, satış fiyatı 41.800 TL seviyesindedir. Gremse altın fiyatları ise 101.484 TL alış, 102.707 TL satış fiyatı ile işlem görmekte. Bu değerler, uzun vadeli yatırım yapan bireyler için önemli bir referans oluşturuyor.

Ata altın almak isteyenler için durum farklı değil. Saat 10:00 itibarıyla ata altının alış fiyatı 41.846 TL, satış fiyatı ise 42.179 TL olarak belirlenmiştir. Bunun dışında, ziynet altınlarının fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 40.190,96 TL, satış fiyatı 40.950,72 TL'den işlem görmekte.

Bilezik çeşitleri de altın yatırımında önemli bir yer tutuyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.418,08 TL'den alış, 4.593,69 TL'den satış yapılmaktadır. 18 ayar bilezik gram fiyatı 4.311,91 TL alış, 4.950 TL satış fiyatı ile işlem görmekte. 22 ayar bilezikler için alış fiyatı 5.698,63 TL, satış fiyatı ise 5.900,1 TL olarak belirlenmiştir.

Serbest piyasada 0.995 has altın fiyatları da yatırımcıları ilgilendiriyor. Bu altın türünün alış fiyatı 6.248,439 TL, satış fiyatı ise 6.249,382 TL olarak kaydedilmiştir. Tüm fiyat verileri, altın yatırımcılarının karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Piyasalardaki hareketlilik, yatırım kararlarını şekillendirmektedir.

Altın fiyatları, farklı türleri ve piyasa koşullarına göre değişiyor. Yatırımcılar, bu durumu dikkate alarak hareket etmektedir. Piyasalardaki bu hareketlilik, önümüzdeki günlerde altın yatırımlarını etkileyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 03 Temmuz Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (3 Temmuz 2026)Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (3 Temmuz 2026)
CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladıCANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.286,44
6.287,37
% 1.49
10:39
Ons Altın / TL
195.527,63
195.599,85
% 1.5
10:54
Ons Altın / USD
4.178,06
4.178,64
% 1.35
10:54
Çeyrek Altın
10.058,31
10.279,86
% 1.49
10:39
Yarım Altın
20.053,75
20.559,71
% 1.49
10:39
Ziynet Altın
40.233,22
40.993,68
% 1.49
10:39
Cumhuriyet Altını
41.178,00
41.800,00
% 0.82
16:45
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya: "Finlandiya artık nükleer hedef listesinde"

Rusya: "Finlandiya artık nükleer hedef listesinde"

İngiltere'nin ardından bu sefer de Fransa harekete geçti! Yasaklanıyor

İngiltere'nin ardından bu sefer de Fransa harekete geçti! Yasaklanıyor

Oyarzabal şov yaptı! İspanya Avusturya'yı rahat geçti

Oyarzabal şov yaptı! İspanya Avusturya'yı rahat geçti

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Ödemeyen trafiğe çıkamayacak: En yüksek tutar 394 bin lirayı aştı

Ödemeyen trafiğe çıkamayacak: En yüksek tutar 394 bin lirayı aştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.