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Kamuda istihdam yılın ikinci çeyreğinde 5,4 milyonu aştı

Türkiye'de kamuda istihdam edilen personel sayısı yılın ikinci çeyreğinde 5 milyon 417 bin 126'ya yükselerek geçen yıla göre 127 bin 677 kişi arttı.

Kamuda istihdam yılın ikinci çeyreğinde 5,4 milyonu aştı

Türkiye'de kamuda istihdam edilen personel sayısı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 127 bin 677 kişi artarak 5 milyon 417 bin 126'ya yükseldi.

AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, nisan-haziran döneminde kamu çalışanlarının toplam sayısı 5 milyon 417 bin 126 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 5 milyon 289 bin 449 kişiydi. Böylece kamudaki toplam istihdamda yıllık bazda 127 bin 677 kişilik artış gerçekleşti.

KAMUDA EN FAZLA KADROLU PERSONEL BULUNUYOR

Kamuda görev yapanların 3 milyon 582 bin 25'ini kadrolu personel oluşturdu. Sözleşmeli çalışanların sayısı 419 bin 801 olurken, sürekli işçi sayısı 1 milyon 267 bin 501 olarak belirlendi. Geçici işçi sayısı 50 bin 418, diğer kategorilerdeki personel sayısı ise 97 bin 381 oldu.

Personelin alt dağılımına bakıldığında, çalışanların yüzde 67,9'una karşılık gelen 3 milyon 676 bin 689 kişinin genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde görev yaptığı görüldü. Bu kurumlarda geçen yılın ikinci çeyreğinde 3 milyon 595 bin 888 kişi çalışıyordu.

Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde görev yapan personel sayısı da arttı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 321 bin 348 olan çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde 3 bin 673 kişilik artışla 325 bin 21'e ulaştı.

KAMU KURUMLARINDA PERSONEL SAYISI ARTTI

Sosyal güvenlik kurumlarında çalışanların sayısı 363 kişi artarak 42 bin 500'e çıktı. Özel bütçeli diğer idarelerdeki personel sayısı ise 7 bin 626 kişilik yükselişle 111 bin 792 oldu. Diğer kamu idarelerinde çalışanların sayısı da 146 kişi artarak 6 bin 385'e ulaştı.

Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birliklerinde görev yapan personel sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 407 kişi artış göstererek 174 bin 77'ye yükseldi.

Belediye iktisadi teşekküllerinde de istihdam artışı kaydedildi. Söz konusu kurumlarda çalışan sayısı 31 bin 15 kişi yükselerek 665 bin 163'ten 696 bin 178'e çıktı.

İl özel idarelerinde ise 2025'in ikinci çeyreğinde 7 bin 991 kişi istihdam edilirken, bu yılın aynı döneminde sayı 169 kişi artarak 8 bin 160 oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
istihdam kamu
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