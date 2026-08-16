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Ege'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı 2 milyar doları aştı

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ihracatını yüzde 13,5 artırarak 2 milyar 1 milyon dolara çıkardı.

Ege'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı 2 milyar doları aştı

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, son bir yıllık dönemde ihracatını yüzde 13,5 artırarak 2 milyar 1 milyon dolara yükseltti. Böylece birlik, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesinde gıda ihracatında 5 yıldır sürdürdüğü liderliğini yeni bir rekorla taçlandırdı.

EİB'den yapılan açıklamaya göre Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2 milyar dolar ihracat seviyesini aşan ilk gıda ihracatçı birliği oldu.

İHRACATTA EN YÜKSEK ARTIŞI SAĞLAYAN BİRLİK

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, son bir yıllık süreçte ihracatın 1 milyar 763 milyon dolardan 2 milyar 1 milyon dolara çıktığını belirtti.

Demir, yüzde 13,5'lük artışla EİB çatısı altında faaliyet gösteren 12 ihracatçı birliği arasında ihracatını en fazla artıran birlik olduklarını ifade etti.

2 MİLYAR DOLARLIK İHRACATTA SU ÜRÜNLERİ BAŞI ÇEKTİ

Rekor ihracat performansında en büyük payı 1 milyar 596 milyon dolarlık ihracatla su ürünleri sektörü aldı. Böylece toplam ihracatın yüzde 80'i su ürünlerinden gerçekleşti.

Su ürünleri ihracatında levrek 682 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Levrek ihracatını 524 milyon dolarla çipura, 253 milyon dolarla Türk somonu takip etti.

Diğer sektörlerde ise yumurta 169,5 milyon dolar, kanatlı 137,5 milyon dolar, süt ürünleri 39,5 milyon dolar ve bal 15,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Birliğin ihracat yaptığı ülke sayısı da 118'den 122'ye yükseldi.

İTALYA İLK SIRADA, RUSYA VE YUNANİSTAN TAKİPTE

14 Ağustos 2025-13 Ağustos 2026 döneminde İtalya'ya 255 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İtalya'yı 241 milyon dolarla Rusya ve 236 milyon dolarla Yunanistan izledi.

Bu ülkelerin ardından Hollanda, İngiltere, ABD, Irak, Polonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya geldi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Su Ürünleri Ege Bölgesi İhracat
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