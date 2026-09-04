Bugün çeyrek altın kaç TL? 04 Eylül Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

04 Eylül 2026: Günlük Altın Fiyatları Analizi

Bugün saat 10:00 itibarıyla altın fiyatlarında önemli veriler ortaya çıktı. Ons altının fiyatı 4.461,41 Dolar seviyesinde belirlendi. Bu durum, yatırımcılar için farklı stratejiler geliştirme fırsatı sunuyor. Aynı zamanda ekonomideki belirsizliklerin yansımalarını da gösteriyor.

Türk lirası bazında gram altın fiyatları ise 6.949,19 TL alış ve 6.950,14 TL satış seviyelerini görmekte. Gram altın, bireysel yatırımcılar için cazip bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Bu fiyat, yatırımcıların altının TL karşısındaki değerini değerlendirme fırsatı bulmasına olanak tanıyor.

Çeyrek altın fiyatları 11.118,70 TL alış ve 11.363,48 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın, Türk toplumunda hem yatırım hem de hediye olarak önemli bir yer taşıyor. Yatırımcılar, bu fiyatlarla birlikte altın alışverişlerini büyük bir dikkatle yapmaları gerektiğini düşünüyor.

Yarım altın fiyatları ise 22.167,92 TL alış ve 22.726,96 TL satış olarak belirlenmiş durumda. Cumhuriyet altını ise alışta 45.834 TL, satışta 46.628 TL seviyelerine ulaştı. Bu ürünler, geleneksel değerlerin yanı sıra güvenli liman arayışındaki önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Gremse altın, 110.853 TL alış ve 112.320 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. Ata altını ise 45.305 TL alış ve 45.876 TL satışla yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ziynet altın fiyatları ise 44.474,82 TL alış ve 45.314,92 TL satış seviyelerinde işlem görerek alternatif bir seçenek sunuyor.

Yatırımcılar için diğer bir önemli ürün de bilezikler. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.765,75 TL alış ve 4.999,09 TL satış seviyesinde. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise 4.729,01 TL alış ve 5.545 TL satış olarak belirlenmiş durumda. 22 ayar bilezikler ise 6.263,59 TL alış ve 6.486,38 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları 6.914,44 TL alış ve 6.915,39 TL satış seviyelerine ulaştı. Altın piyasası, yatırımcılara çeşitli fırsatlar ve riskler sunmaya devam ediyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, ekonominin durumu ve jeopolitik gelişmeler, yatırım kararlarını etkileyebilir. Yatırımcıların fiyat dinamiklerini dikkatle izlemeleri önemlidir. Uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesi de büyük bir gereklilik taşımaktadır.