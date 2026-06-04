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Bugün çeyrek altın kaç TL? 04 Haziran Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 04 Haziran 2026 itibarıyla uluslararası piyasalarda önemli dalgalanmalar sergiliyor. Yerel yatırımcılar için gram altın alış fiyatı 6.603,77 TL, satış fiyatı ise 6.604,71 TL seviyelerinde. Çeyrek altın 10.566,03 TL'den başlıyor. Yatırımcılar için cazip görülen bu fiyatlar, altının değer saklama aracı olarak önemini artırıyor. Hem bilezik hem de ziynet altın fiyatları da dikkat çekiyor, bu durum piyasalardaki yatırım stratejilerini etkiliyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 04 Haziran Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 04 Haziran 2026 itibarıyla global piyasalarda dalgalanmaya devam ediyor. Yerel yatırımcılar için dikkat çekici seviyelerde seyrediyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.467,65 Dolar durumundadır. Bu fiyat, altına olan talebin sürdüğünü göstermektedir.

Türkiye'deki piyasalarda gram altın fiyatları oldukça ilgi çekici. Alış fiyatı 6.603,77 TL seviyesindedir. Satış fiyatı ise 6.604,71 TL'dir. Bu yüksek fiyatlar, altının değer saklama aracı olarak önemini vurgulamaktadır.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 10.566,03 TL, satışta ise 10.798,71 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın alışta 21.066,03 TL, satışta 21.597,42 TL seviyelerine ulaşmıştır. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 43.808 TL, satış fiyatı 44.471 TL'dir. Bu altın türleri, yatırımcılar için tercih edilen araçlardır.

Gremse altın alış fiyatı 107.267 TL, satış fiyatı ise 108.495 TL'dir. Ata altın alışta 44.132 TL, satışta 44.482 TL işlem görmektedir. Ayrıca, ziynet altının alış fiyatı 42.264,13 TL, satış fiyatı 43.062,75 TL olmuştur.

Bilezik fiyatları, altın türlerinde dikkat çekici rakamlar göstermektedir. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.617,49 TL, satışta ise 4.823,90 TL'den işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4.618,97 TL, satış fiyatı ise 5.315 TL'dir. 22 ayar bilezikteki alış fiyatı 6.022,66 TL, satış fiyatı ise 6.299,55 TL seviyesindedir.

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Serbest piyasada 0.995 ayar has altın fiyatları, alışta 6.570,751 TL, satışta ise 6.571,692 TL'dir. Bu fiyatlar, yatırımcıların piyasalardaki eğilimlerini yansıtmaktadır. Tüm bu veriler, altın fiyatlarının yüksekliği ve volatilitesi konusunda yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.596,72
6.597,58
% 0.66
11:12
Ons Altın / TL
204.977,16
205.051,89
% 0.58
11:27
Ons Altın / USD
4.460,09
4.460,66
% 0.58
11:27
Çeyrek Altın
10.554,75
10.787,04
% 0.66
11:12
Yarım Altın
21.043,54
21.574,08
% 0.66
11:12
Ziynet Altın
42.219,01
43.016,21
% 0.66
11:12
Cumhuriyet Altını
43.808,00
44.471,00
% -0.81
17:03
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Altın güncel altın fiyatları
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