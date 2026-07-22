Altının kilogram fiyatı 6 milyon 238 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 175 bin lira, en yüksek 6 milyon 262 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,5 artışla 6 milyon 238 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 148 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 942 milyon 441 bin 446,05 lira, işlem miktarı ise 471,63 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 942 milyon 441 bin 446,05 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: