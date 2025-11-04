FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 04 Kasım Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, yatırımcılar ve piyasa analistleri için önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. 04 Kasım 2025 itibarıyla ons altın 3.984,40 dolardan işlem görmektedir. Türkiye'de gram altın fiyatları alışta 5.393,76 TL, satışta ise 5.394,52 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınları da dikkat çekerken, altın yatırımları için belirsizlikler ve değişken piyasa koşulları öne çıkmaktadır. Yatırımcıların altın alım satımında dikkatli olmaları gerekmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 04 Kasım Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri için önemli veriler arasında yer alıyor. 04 Kasım 2025'te, saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatı 3.984,40 dolar olarak işlem görmektedir. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dalgalı gidişata işaret ediyor.

Gram altın fiyatları, alışta 5.393,76 TL, satışta 5.394,52 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar için gram altın önemli bir gösterge olmaktadır. Fiyatlardaki değişkenlik, döviz kurlarına ve yerel piyasalardaki arz-talep dengesine bağlıdır.

Çeyrek altın fiyatı 8.630,01 TL alış, 8.820,03 TL satış seviyelerinde işlem görmektedir. Yarım altın ise 17.206,09 TL alış ve 17.640,07 TL satış fiyatı ile dikkat çekiyor. Çeyrek ve yarım altın, hediyelik ya da tasarruf amaçlı tercih edilen çeşitlerdir.

Cumhuriyet altını tarafında, alış fiyatı 37.006 TL, satış fiyatı 37.554 TL olarak güncellenmiştir. Yatırımcılar için bu altın türleri genellikle daha yüksek getiriler sunmaktadır. Gremse altın fiyatları ise alışta 89.448 TL, satışta 90.354 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altın, uzun vadeli değer saklama aracı olarak değerlendirilmektedir.

Ata altın, alışta 36.851 TL, satışta 37.170 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Ziynet altın fiyatları, alışta 34.520,06 TL, satışta 35.172,24 TL olarak kaydedilmiştir. Bu tür altınlar, düğün ve özel günlerde hediye amacıyla tercih edilmektedir.

Bilezik altın fiyatları da dikkat çekmektedir. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.033,94 TL, satış fiyatı 4.112,17 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı, 3.860,87 TL alış ve 4.556 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir. 22 ayar bilezik gramı ise 5.025,65 TL alış ve 5.259,32 TL satış fiyatı ile piyasadadır.

Tüm bu fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmayı göstermektedir. Ekonomik belirsizlikler ve yatırımcıların tercihlerindeki değişiklikler de önemlidir. Altın, tarihsel olarak güvenli bir liman olarak görülmektedir. Yatırımcılar için cazibesini korumaktadır. Ancak altın yatırımları yapılmadan önce dikkatli bir değerlendirme süreci gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın, gümüş, borsa derken yatırımcının başı döndü! Kafasında soru işareti olanlara uyarıAltın, gümüş, borsa derken yatırımcının başı döndü! Kafasında soru işareti olanlara uyarı
'Denizi olmayan en iyisini yer' 100 TL'ye kadar düştü'Denizi olmayan en iyisini yer' 100 TL'ye kadar düştü

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.401,52
5.402,28
% -0.36
10:24
Ons Altın / TL
167.928,03
167.995,04
% -0.4
10:39
Ons Altın / USD
3.990,78
3.991,31
% -0.48
10:39
Çeyrek Altın
8.642,43
8.832,72
% -0.36
10:24
Yarım Altın
17.230,84
17.665,44
% -0.36
10:24
Ziynet Altın
34.569,72
35.222,84
% -0.36
10:24
Cumhuriyet Altını
37.006,00
37.554,00
% -0.7
17:02
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.