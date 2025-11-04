Bugün çeyrek altın kaç TL? 04 Kasım Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri için önemli veriler arasında yer alıyor. 04 Kasım 2025'te, saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatı 3.984,40 dolar olarak işlem görmektedir. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dalgalı gidişata işaret ediyor.

Gram altın fiyatları, alışta 5.393,76 TL, satışta 5.394,52 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar için gram altın önemli bir gösterge olmaktadır. Fiyatlardaki değişkenlik, döviz kurlarına ve yerel piyasalardaki arz-talep dengesine bağlıdır.

Çeyrek altın fiyatı 8.630,01 TL alış, 8.820,03 TL satış seviyelerinde işlem görmektedir. Yarım altın ise 17.206,09 TL alış ve 17.640,07 TL satış fiyatı ile dikkat çekiyor. Çeyrek ve yarım altın, hediyelik ya da tasarruf amaçlı tercih edilen çeşitlerdir.

Cumhuriyet altını tarafında, alış fiyatı 37.006 TL, satış fiyatı 37.554 TL olarak güncellenmiştir. Yatırımcılar için bu altın türleri genellikle daha yüksek getiriler sunmaktadır. Gremse altın fiyatları ise alışta 89.448 TL, satışta 90.354 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altın, uzun vadeli değer saklama aracı olarak değerlendirilmektedir.

Ata altın, alışta 36.851 TL, satışta 37.170 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Ziynet altın fiyatları, alışta 34.520,06 TL, satışta 35.172,24 TL olarak kaydedilmiştir. Bu tür altınlar, düğün ve özel günlerde hediye amacıyla tercih edilmektedir.

Bilezik altın fiyatları da dikkat çekmektedir. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.033,94 TL, satış fiyatı 4.112,17 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı, 3.860,87 TL alış ve 4.556 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir. 22 ayar bilezik gramı ise 5.025,65 TL alış ve 5.259,32 TL satış fiyatı ile piyasadadır.

Tüm bu fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmayı göstermektedir. Ekonomik belirsizlikler ve yatırımcıların tercihlerindeki değişiklikler de önemlidir. Altın, tarihsel olarak güvenli bir liman olarak görülmektedir. Yatırımcılar için cazibesini korumaktadır. Ancak altın yatırımları yapılmadan önce dikkatli bir değerlendirme süreci gereklidir.