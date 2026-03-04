Bugün çeyrek altın kaç TL? 04 Mart Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

04 Mart 2026 tarihine ait altın fiyatlarına bakıldığında, önemli veriler dikkat çekiyor. Saat 10.00 itibarıyla yapılan fiyat değerlendirmeleri, altın piyasasında yaşanan hareketliliği açıkça ortaya koyuyor. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcıların altın alım satım stratejilerini etkiliyor.

Güncel verilere göre, ons altın fiyatı 5.157,09 dolardan işlem görüyor. Bu durum, altın yatırımcılarının ulusal ve uluslararası piyasalardaki konumlarını etkileyen bir faktör.

Gram altın fiyatlarında dikkat çeken bir artış var. Saat 10.00 itibarıyla gram altın alış fiyatı 7.293,11 TL, satış fiyatı ise 7.294,24 TL olarak belirlendi. Gram altın, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Çeyrek altın fiyatları da güncel olarak belirlenmiş. Alış fiyatı 11.668,98 TL, satış fiyatı 11.926,08 TL olarak kaydedildi. Yarım altın alış fiyatı 23.265,02 TL, satış fiyatı ise 23.852,17 TL olarak görülüyor. Cumhuriyet altını, alışta 49.333 TL, satışta 50.073 TL olarak işlem görüyor. Gremse altın alış fiyatı 119.723 TL, satış fiyatı ise 121.409 TL olarak gözlemleniyor. Ata altın fiyatları da 49.330 TL alış ve 49.904 TL satış ile belirlenmiş.

Bilezik fiyatları gram bazında da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı 4.048,56 TL alışta, 5.339,46 TL satışta işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı ise 5.169,89 TL alış, 6.215 TL satış fiyatıyla kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gramı alışta 6.723,15 TL, satışta 7.053,06 TL olarak belirlenmiştir. Tüm bu fiyatlar, kuyumculuk ve kişisel yatırım için önemli bir yer kapsıyor.

Serbest 0.995 has altın ise alışta 7.256,644 TL, satışta 7.257,77 TL olarak işlem görmekte. Bu durum, altın piyasasında birikim yapmak isteyenler için önem taşıyor. Altın fiyatlarının hareketli olduğu ve yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir süreçte bulunuyoruz.

Altın fiyatları, yatırımcılar açısından yakından takip edilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Piyasalardaki hareketliliği dikkate alarak, doğru yatırım kararları almak önemli. Yatırımcıların, küresel dinamikleri göz önünde bulundurması gerekiyor. Altın güvenli bir liman olarak değerlendirilse de, fiyat dalgalanmalarına karşı temkinli olmakta fayda var.