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Bugün çeyrek altın kaç TL? 04 Temmuz Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

4 Temmuz 2026 tarihinde altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çeken önemli değişiklikler göstermekte. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.171,10 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Türk Lirası cinsinden gram altın ise 6.276,76 TL alış, 6.277,78 TL satış fiyatlarına sahip. Çeyrek altın 10.042,81 TL alış, 10.264,17 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ekonomik belirsizlik ve jeopolitik riskler, güvenli liman arayışını artırıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 04 Temmuz Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

04 Temmuz 2026 Günlük Altın Fiyatları

4 Temmuz 2026 sabahı saat 10:00'da altın fiyatları önemli değişiklikler göstermekte. Altın, yatırımcılar için güvenli bir liman olmuştur. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde sıkça tercih edilmektedir. Bu tarihte dikkat çeken rakamlar, yatırımcıların ilgisini artırmış görünmektedir.

Bu sabah ons altın fiyatı uluslararası piyasalarda 4.171,10 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu fiyat seviyesi, global ekonomik durgunluk ve jeopolitik riskler gibi etkenlerle değerlendirilmektedir. Ons altın fiyatı, yatırımcıların güvenli liman arayışında genellikle yükselmektedir. Bu durum, dolara karşı altın talebini artırmaktadır.

Türk Lirası cinsinden altın fiyatlarına bakıldığında, gram altın 6.276,76 TL alış ve 6.277,78 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte. Gram altının bu seviyelerde kalması, TL'nin değer kaybı ile enflasyon gibi makroekonomik faktörlere bağlıdır. Alış ve satış arasındaki küçük fark, arz ve talep dengesini yansıtmaktadır.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 10.042,81 TL ve satışta 10.264,17 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın alış fiyatı 20.022,85 TL, satış fiyatı ise 20.528,34 TL seviyelerindedir. Bu fiyatlar, düğün gibi özel günlerde hediye olarak tercih edilen geleneksel altın yatırımlarının talebini göstermektedir.

Cumhuriyet altını, alışta 41.668 TL, satışta 42.298 TL olarak işlem görmekte. Gremse altın için alış fiyatı 101.876 TL, satış fiyatı ise 103.113 TL'dir. Ata altın, alışta 42.008 TL, satışta 42.345 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altın ise alış fiyatı 40.171,24 TL, satış fiyatı ise 40.931,13 TL seviyelerinde işlem görmektedir.

Bilezik altın fiyatlarına bakıldığında, 14 ayar bilezik gramı 3.431,65 TL alış ve 4.609,86 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı 4.326,44 TL alış ve 4.950 TL satış fiyatlarına sahiptir. 22 ayar bilezik gramı, 5.720,68 TL alış ve 5.923,50 TL seviyesinde satılmaktadır.

Serbest piyasalarda 0.995 saflıktaki has altın, 6.245,372 TL alış ve 6.246,391 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir. Bu durum, altın yatırımlarının çeşitlenmesini ve yatırımcıların alternatiflerden faydalanabilmesini sağlamaktadır.

4 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları, global ve yerel ekonomik göstergelerin etkisiyle farklı seviyelerde işlem görmektedir. Yatırımcılar için güvenli bir liman arayışı devam etmektedir. Piyasa görünümü dikkatle takip edilmelidir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 04 Temmuz Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.276,76
6.277,78
% 1.33
23:59
Ons Altın / TL
195.176,60
195.266,41
% 1.32
20:01
Ons Altın / USD
4.170,77
4.171,45
% 1.18
20:01
Çeyrek Altın
10.042,81
10.264,17
% 1.33
23:59
Yarım Altın
20.022,85
20.528,34
% 1.33
23:59
Ziynet Altın
40.171,24
40.931,13
% 1.33
23:59
Cumhuriyet Altını
41.668,00
42.298,00
% 1.19
17:03
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Altın güncel altın fiyatları
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