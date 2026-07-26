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Türkiye'de hava yolu hedefi revize edildi! Rekor yolcu beklentisi

Türkiye'de hava yoluyla taşınacak yolcu sayısı hedefi bu yıl 258 milyon 669 bin 596'ya yükseltildi. Revize edilen tahminlerde en güçlü artışın iç hat yolcu trafiğinde yaşanması öngörülüyor.

Türkiye'de hava yolu hedefi revize edildi! Rekor yolcu beklentisi

Türkiye'de hava yolu taşımacılığına ilişkin 2026 hedefleri yukarı yönlü revize edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Uçak, Yolcu, Yük Serisi ve Tahminleri Raporu" güncellenirken, yıl sonu yolcu hedefi 258 milyon 669 bin 596'ya çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, daha önce 249 milyon olarak öngörülen hava yolu yolcu sayısı tahmini revize edildi. Geçen yıl direkt transit yolcularla birlikte 247 milyon 180 bin 962 olarak gerçekleşen toplam yolcu sayısının, bu yıl yaklaşık yüzde 4,6 artışla 258 milyon 669 bin 596'ya ulaşacağı öngörülüyor. 2027 yılı için ise toplam yolcu sayısının 271 milyon 743 bin 460'a yükselmesi bekleniyor.

İÇ HATLARDA ARTIŞ DAHA GÜÇLÜ OLACAK

Revize edilen tahminlere göre en yüksek büyüme iç hat yolcu trafiğinde yaşanacak. Geçen yıl 145 milyon 202 bin 376 olan dış hat yolcu sayısının bu yıl yüzde 3,6 artışla 150 milyon 432 bin 78'e çıkacağı tahmin edilirken, 2027'de bu rakamın 156 milyon 854 bin 99'a ulaşması bekleniyor.

2025 yılında 101 milyon 574 bin 184 olarak gerçekleşen iç hat yolcu sayısının ise bu yıl yüzde 6,1 artış göstererek 107 milyon 774 bin 390'a yükseleceği hesaplanıyor. İç hat yolcu sayısının 2027 yılında 114 milyon 398 bin 185'e ulaşacağı öngörülüyor.

UÇAK TRAFİĞİ VE YÜK HACMİ DE YÜKSELECEK

Tahminlere göre 2025'te transit üst geçişler dahil 2 milyon 511 bin 726 olan toplam uçak trafiği, bu yıl 2 milyon 529 bin 8'e çıkacak. Gelecek yıl ise bu rakamın 2 milyon 699 bin 624'e ulaşması bekleniyor.

Bu kapsamda 2026 yılı iç hat uçak trafiğinin 1 milyon 43 bin 705, dış hat uçak trafiğinin ise 973 bin 717 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. Geçen yıl 583 bin 314 olan transit üst geçiş sayısının bu yıl 511 bin 586'ya gerilemesi, 2027'de ise yeniden yükselerek 583 bin 838'e çıkması öngörülüyor.

Öte yandan Türkiye genelindeki havalimanlarında geçen yıl 5 milyon 383 bin 836 ton olarak kaydedilen yük hareketinin bu yıl 5 milyon 430 bin 838 tona ulaşacağı hesaplanırken, 2027 yılında ise 5 milyon 637 bin 201 tona çıkması bekleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Hava Meydanları İşletmesi uçak uçuş ulaştırma ve altyapı bakanlığı yolcu
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