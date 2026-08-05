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Bugün çeyrek altın kaç TL? 05 Ağustos Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 5 Ağustos 2026 tarihinde önemli değişimlere sahne oldu. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, ons altın fiyatını 4.177,86 dolara yükseltti. Türkiye'de gram altın fiyatları 6.385,907 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar, enflasyon ve döviz dalgalanmaları nedeniyle altına yöneliyor. Çeyrek altın 10.440,96 TL'den işlem görmekte. Haliyle, altın hala güvenli bir yatırım aracı olma özelliğini koruyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 05 Ağustos Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarında Güncel Gelişmeler

05 Ağustos 2026 tarihi, altın fiyatları açısından dikkat çekici gelişmelere sahne oldu. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, fiyatların yükselmesine neden oldu. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.177,86 dolar seviyelerinde işlem görmekte. Bu durum, ekonomik belirsizliklerin ve enflasyon korkularının etkisini göstermektedir.

Gram altın fiyatları, alışta 6.385,036 TL, satışta 6.385,907 TL olarak belirlendi. Türkiye’deki piyasalarda gram altın, yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürüyor. Yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki yükseliş, yerel yatırımcıları altına yönlendiriyor. Gram altın fiyatları, bu süreçte artış göstermeye devam ediyor.

Öte yandan, ons altın için alış fiyatı 198.583,45 TL, satış fiyatı ise 198.637,28 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Çeyrek altın fiyatları ise alışta 10.216,06 TL, satışta ise 10.440,96 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın alış fiyatı 20.368,26 TL, satış fiyatı 20.881,92 TL seviyesinde. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 41.052 TL, satış fiyatı ise 41.670 TL olarak kaydedildi. Çeyrek ve yarım altın, pek çok kişi tarafından tercih edilen geleneksel yatırım araçları arasında yer alıyor.

Gremse Altın, alış fiyatı 101.764 TL, satış fiyatı 102.973 TL olarak işlem görmekte. Ata Altın ise alışta 41.525 TL, satışta 42.344 TL seviyelerinde. Ziynet altın fiyatları ise alışta 40.864,23 TL, satışta 41.636,11 TL olarak belirlendi.

Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı alışta 3.438,65 TL, satışta 4.624,52 TL olarak işlem görmekte. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.326,47 TL, satış fiyatı ise 5.075 TL seviyelerinde. 22 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 5.732,05 TL, satış fiyatı ise 5.944,70 TL şeklindedir.

Serbest piyasada 0.995 has altın fiyatları, alışta 6.353,111 TL, satışta 6.353,977 TL olarak kaydedildi. Altın, yatırımcılar için hala güvenli bir sığınak olmaya devam ediyor. Piyasalardaki dalgalanmalar dikkatle takip edilmesi gereken bir varlık sınıfı olarak önemini koruyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 05 Ağustos Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.375,76
6.376,55
% 2.33
11:12
Ons Altın / TL
198.064,36
198.121,34
% 2.21
11:27
Ons Altın / USD
4.163,36
4.163,84
% 2.11
11:27
Çeyrek Altın
10.201,21
10.425,66
% 2.33
11:12
Yarım Altın
20.338,66
20.851,33
% 2.33
11:12
Ziynet Altın
40.804,84
41.574,92
% 2.33
11:12
Cumhuriyet Altını
41.052,00
41.670,00
% 1.02
17:01
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Altın güncel altın fiyatları
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