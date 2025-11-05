Bugün çeyrek altın kaç TL? 05 Kasım Çarşamba 2025 gram, tam, Cumhuriyet, kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatlarına dair bilgiler, yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturmaktadır. 5 Kasım 2025 sabahı saat 10:00 itibarıyla güncel veriler gündemdedir. Piyasalarda ons altın fiyatları tırmanmaktadır. Yerel altın türlerinin alış ve satış fiyatları da güncellenmiştir.

Uluslararası piyasalarda ons altın 3.966,70 dolar seviyesindedir. Bu değer, altının değeri hakkında önemli sinyaller vermektedir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ons altın fiyatlarını etkiler. Bu durum, yatırımcıların stratejilerini şekillendirmelerini sağlamaktadır.

Yerel piyasalarda gram altın fiyatı dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 5.371,56 TL, satış fiyatı ise 5.372,33 TL'dir. Gram altın, bireysel yatırımcılar için popüler bir yatırım aracıdır. Güncel fiyatlar, altın alım satımında önemli rol oynamaktadır.

Çeyrek altın alış fiyatı 8.594,49 TL, satış fiyatı ise 8.783,75 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın da yatırımcılar tarafından ilgi görmektedir. Alış fiyatı 17.135,26 TL, satış fiyatı ise 17.567,51 TL'dir. Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 36.599 TL, satış fiyatı 37.153 TL olarak belirlenmiştir. Bu altın türleri, düğünlerde ve özel günlerde sıkça hediye edilmektedir.

Gremse altın, yatırımcılar için değerlendirilen bir diğer seçenektir. Alış fiyatı 88.937 TL, satış fiyatı ise 90.036 TL'dir. Ata altını için alış fiyatı 36.640 TL, satış fiyatı 37.039 TL'dir. Ziynet altını ise alış fiyatı 34.377,96 TL, satış fiyatı ise 35.027,57 TL'dir.

Bilezik fiyatları da yatırım tercihleri arasında yer almaktadır. 14 ayar bilezik gramı 3.016,26 TL'den satılmaktadır. 18 ayar bilezik gramı, 3.842,28 TL alış ve 4.556 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir. 22 ayar bilezik gramı 4.996,92 TL alış, 5.240,71 TL satış fiyatlarına sahiptir.

Serbest 0.995 has altın alış fiyatı 5.344,698 TL'dir. Satış fiyatı ise 5.345,465 TL olarak takip edilmektedir. Bugün belirlenen fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişim gösterebilir. Yatırımcıların dikkatli bir analiz yapması önemlidir.