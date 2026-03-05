Bugün çeyrek altın kaç TL? 05 Mart Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel Altın Fiyatları: 5 Mart 2026

5 Mart 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların ve piyasaların ilgisini çekiyor. Saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatları 5.164,33 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyat, uluslararası piyasalarda altın alım satımı yapan yatırımcılar için önemli bir gösterge.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altın fiyatları 7302,261 Türk Lirası alış, 7303,251 Türk Lirası satış olarak belirlenmiş durumda. Bu rakamlar, Türkiye'de bireysel yatırımcılar için altın alımında önemli veriler arasında. Gram altın, en sık tercih edilen yatırım türlerinden biridir. Ayrıca, çeşitli hediyelik alternatifleriyle de dikkat çekiyor.

Çeyrek altın fiyatları 11.683,62 TL alış ve 11.940,82 TL satış olarak kaydedildi. Çeyrek altın, özel günlerde hediye aracı olarak öne çıkıyor. Yarım altın ise 23.294,21 TL alış, 23.881,63 TL satış fiyatları ile piyasada yer alıyor.

Cumhuriyet altını ise Türk yatırımcıları arasında oldukça popüler. Bu altının alış fiyatı 49.663 TL, satış fiyatı ise 50.403 TL. Gremse altın 120.516 TL alış, 122.307 TL satış fiyatı ile dikkat çekiyor. Ata altın alış fiyatı 49.657 TL, satış fiyatı 50.273 TL seviyesinde.

Ziynet altın fiyatı 46.734,47 TL alış ve 47.617,20 TL satış olarak açıklanıyor. Bileziklere de ilgi var. 14 ayar bilezik gramı 4.075,99 TL alış, 5.375,29 TL satış fiyatları ile. 18 ayar bilezik gramı 5.197,31 TL alış, 6.002 TL satış olarak belirlenmiş. 22 ayar bilezik gramı ise 6.767,74 TL alış, 7.105,42 TL satışa sunulmuş durumda.

Altın fiyatları, 5 Mart 2026 itibarıyla piyasalardaki dalgalanmalara ve ekonomik verilere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Yatırımcılar bu fiyatları dikkate almalı. Ayrıca, piyasalardaki gelişmeleri sürekli takip etmelidir. Altın, tarih boyunca değer koruma aracı olarak görülmeye devam ediyor.