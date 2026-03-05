FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 05 Mart Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

5 Mart 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ons altın 5.164,33 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Türkiye'de gram altın 7.302,261 TL alış, 7.303,251 TL satış fiyatıyla öne çıkıyor. Çeyrek altın 11.683,62 TL, yarım altın ise 23.294,21 TL seviyesinden işlem görmektedir. Cumhuriyet altını alış fiyatı 49.663 TL olarak belirlenmişken, ziynet altın fiyatları da 46.734,47 TL alış ile dikkat çekiyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 05 Mart Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel Altın Fiyatları: 5 Mart 2026

5 Mart 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların ve piyasaların ilgisini çekiyor. Saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatları 5.164,33 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyat, uluslararası piyasalarda altın alım satımı yapan yatırımcılar için önemli bir gösterge.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altın fiyatları 7302,261 Türk Lirası alış, 7303,251 Türk Lirası satış olarak belirlenmiş durumda. Bu rakamlar, Türkiye'de bireysel yatırımcılar için altın alımında önemli veriler arasında. Gram altın, en sık tercih edilen yatırım türlerinden biridir. Ayrıca, çeşitli hediyelik alternatifleriyle de dikkat çekiyor.

Çeyrek altın fiyatları 11.683,62 TL alış ve 11.940,82 TL satış olarak kaydedildi. Çeyrek altın, özel günlerde hediye aracı olarak öne çıkıyor. Yarım altın ise 23.294,21 TL alış, 23.881,63 TL satış fiyatları ile piyasada yer alıyor.

Cumhuriyet altını ise Türk yatırımcıları arasında oldukça popüler. Bu altının alış fiyatı 49.663 TL, satış fiyatı ise 50.403 TL. Gremse altın 120.516 TL alış, 122.307 TL satış fiyatı ile dikkat çekiyor. Ata altın alış fiyatı 49.657 TL, satış fiyatı 50.273 TL seviyesinde.

Ziynet altın fiyatı 46.734,47 TL alış ve 47.617,20 TL satış olarak açıklanıyor. Bileziklere de ilgi var. 14 ayar bilezik gramı 4.075,99 TL alış, 5.375,29 TL satış fiyatları ile. 18 ayar bilezik gramı 5.197,31 TL alış, 6.002 TL satış olarak belirlenmiş. 22 ayar bilezik gramı ise 6.767,74 TL alış, 7.105,42 TL satışa sunulmuş durumda.

Altın fiyatları, 5 Mart 2026 itibarıyla piyasalardaki dalgalanmalara ve ekonomik verilere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Yatırımcılar bu fiyatları dikkate almalı. Ayrıca, piyasalardaki gelişmeleri sürekli takip etmelidir. Altın, tarih boyunca değer koruma aracı olarak görülmeye devam ediyor.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladıCANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı
Bakan Şimşek’ten eşel mobil için ilk açıklamaBakan Şimşek’ten eşel mobil için ilk açıklama

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.301,86
7.302,71
% 0.61
10:43
Ons Altın / TL
226.977,11
227.047,65
% 0.56
10:58
Ons Altın / USD
5.159,80
5.160,44
% 0.48
10:58
Çeyrek Altın
11.682,98
11.939,94
% 0.61
10:43
Yarım Altın
23.292,95
23.879,87
% 0.61
10:43
Ziynet Altın
46.731,93
47.613,69
% 0.61
10:43
Cumhuriyet Altını
49.663,00
50.403,00
% 0.66
16:43
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.