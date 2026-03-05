FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 5 Mart altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 270 liradan işlem görüyor. İşte 4 Mart Çarşamba 2026 güncel altın fiyatları...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 5 Mart altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki artışla paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 7 bin 257,6 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,17 üzerinde 7 bin 270 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 5 Mart altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 310 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 700 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,15 üzerinde 5 bin 142 dolardan işlem görüyor.

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 5 Mart altın fiyatları 2

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 5 Mart altın fiyatları 3

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından kaynaklı jeopolitik riskler devam ederken, bu durum yatırımcıların temkinli davranmasını sağlıyor.

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 5 Mart altın fiyatları 4

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk Telekom’un 5G destekli hava sahası yönetimi çözümüne GTI Awards’ta birincilik ödülüTürk Telekom’un 5G destekli hava sahası yönetimi çözümüne GTI Awards’ta birincilik ödülü
Mart Fiat sıfır araç kampanyası belli oldu: İşte fiyatlarMart Fiat sıfır araç kampanyası belli oldu: İşte fiyatlar

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.296,68
7.297,50
% 0.54
10:45
Ons Altın / TL
227.005,36
227.116,97
% 0.59
11:00
Ons Altın / USD
5.161,16
5.161,89
% 0.51
11:00
Çeyrek Altın
11.674,69
11.931,41
% 0.54
10:45
Yarım Altın
23.276,09
23.862,64
% 0.54
10:45
Ziynet Altın
46.698,11
47.579,32
% 0.54
10:45
Cumhuriyet Altını
49.663,00
50.403,00
% 0.66
16:43
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.