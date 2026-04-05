Bugün çeyrek altın kaç TL? 05 Nisan Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

5 Nisan 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları takip ediliyor ve yatırımcılar için önemli göstergeler sunuyor. Ons altın 4.677,06 dolar seviyesinden işlem görüyor. Türkiye'de gram altın 6.703,01 TL seviyesinde, çeyrek altın ise 10.724,81 TL'den satılmakta. Bu fiyatlar, yatırımcıların alım satım stratejilerini belirlemesine yardımcı olurken, piyasa dinamiklerine göre değişkenlik göstermektedir. Altın fiyatlarını takip etmek, stratejik kararlar için önem taşımaktadır.

Altın fiyatları, yatırımcılar için önemli göstergeler arasında yer alıyor. 5 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla altın fiyatları merak ediliyor. Bu sabah ons altın fiyatı 4.677,06 dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu durum, uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak altının değer kazanıp kaybettiğini gösteriyor.

Gram altın, Türkiye'deki yatırımcılar için önemli bir gösterge. Gram altın alış fiyatı 6.703,008 TL, satış fiyatı 6.704,427 TL olarak kaydedildi. Bu veriler, gram altın alım satımındaki fiyat aralığını ve maliyetleri yansıtıyor.

Farklı altın türlerinin fiyatları da yatırımcılar için dikkate değer. Çeyrek altın, alış fiyatı 10.724,81 TL ve satış fiyatı 10.961,74 TL seviyesinde işlem görüyor. Yarım altın ise 21.382,60 TL alış ve 21.923,48 TL satış fiyatları ile dikkat çekiyor. Cumhuriyet altını 45.185 TL alış, 45.867 TL satış fiyatıyla işlem görmekte.

Gremse altın için alış fiyatı 110.464 TL, satış fiyatı ise 113.156 TL olarak belirlendi. Ata altın alış fiyatı 45.681 TL, satış fiyatı 46.629 TL olarak işlem görüyor. Ziynet altın ise 42.899,25 TL alış, 43.712,86 TL satış fiyatı ile yatırımcılara sunuldu.

Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.716,76 TL, satış fiyatı 4.942,22 TL. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.765,99 TL, satış fiyatı ise 5.360 TL seviyesinde. 22 ayar bilezik gramı 6.183,98 TL alış ve 6.472,47 TL satış fiyatı ile işlem görmekte.

Son olarak, serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6.669,493 TL, satış fiyatı 6.670,905 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, altın yatırımcıları için önemli bir referans oluşturuyor.

5 Nisan 2026 tarihli altın fiyatları, yatırımcıların stratejilerini belirlemesine yardımcı olmaktadır. Gram altın ve farklı türler, piyasa dinamikleri ile ekonomik koşullara göre değişkenlik göstermektedir. Yatırımcıların bu fiyatları dikkatle takip etmesi, karar alma süreçlerine destek sunacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dijital platformlara ek maliyet kapıdaDijital platformlara ek maliyet kapıda
Yurt içi piyasalar yılbaşında yakaladığı pozitif ivmeyi ilk çeyrekte koruduYurt içi piyasalar yılbaşında yakaladığı pozitif ivmeyi ilk çeyrekte korudu

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.702,69
6.703,59
% -0.01
16:52
Ons Altın / TL
208.075,40
208.150,19
% -0.12
17:07
Ons Altın / USD
4.669,32
4.669,97
% -0.16
17:07
Çeyrek Altın
10.724,30
10.960,37
% -0.01
16:52
Yarım Altın
21.381,57
21.920,73
% -0.01
16:52
Ziynet Altın
42.897,18
43.707,39
% -0.01
16:52
Cumhuriyet Altını
44.813,00
45.490,00
% -0.82
16:16
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

