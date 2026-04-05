Bugün çeyrek altın kaç TL? 05 Nisan Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, yatırımcılar için önemli göstergeler arasında yer alıyor. 5 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla altın fiyatları merak ediliyor. Bu sabah ons altın fiyatı 4.677,06 dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu durum, uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak altının değer kazanıp kaybettiğini gösteriyor.

Gram altın, Türkiye'deki yatırımcılar için önemli bir gösterge. Gram altın alış fiyatı 6.703,008 TL, satış fiyatı 6.704,427 TL olarak kaydedildi. Bu veriler, gram altın alım satımındaki fiyat aralığını ve maliyetleri yansıtıyor.

Farklı altın türlerinin fiyatları da yatırımcılar için dikkate değer. Çeyrek altın, alış fiyatı 10.724,81 TL ve satış fiyatı 10.961,74 TL seviyesinde işlem görüyor. Yarım altın ise 21.382,60 TL alış ve 21.923,48 TL satış fiyatları ile dikkat çekiyor. Cumhuriyet altını 45.185 TL alış, 45.867 TL satış fiyatıyla işlem görmekte.

Gremse altın için alış fiyatı 110.464 TL, satış fiyatı ise 113.156 TL olarak belirlendi. Ata altın alış fiyatı 45.681 TL, satış fiyatı 46.629 TL olarak işlem görüyor. Ziynet altın ise 42.899,25 TL alış, 43.712,86 TL satış fiyatı ile yatırımcılara sunuldu.

Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.716,76 TL, satış fiyatı 4.942,22 TL. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.765,99 TL, satış fiyatı ise 5.360 TL seviyesinde. 22 ayar bilezik gramı 6.183,98 TL alış ve 6.472,47 TL satış fiyatı ile işlem görmekte.

Son olarak, serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6.669,493 TL, satış fiyatı 6.670,905 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, altın yatırımcıları için önemli bir referans oluşturuyor.

5 Nisan 2026 tarihli altın fiyatları, yatırımcıların stratejilerini belirlemesine yardımcı olmaktadır. Gram altın ve farklı türler, piyasa dinamikleri ile ekonomik koşullara göre değişkenlik göstermektedir. Yatırımcıların bu fiyatları dikkatle takip etmesi, karar alma süreçlerine destek sunacaktır.