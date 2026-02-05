Bugün çeyrek altın kaç TL? 05 Şubat Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarında Güncel Durum

5 Şubat 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları büyük bir dikkatle takip ediliyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler, fiyatlarda etkili oluyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.920,02 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu rakam, altın alım satımında önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Gram altın fiyatları da önemli bir veridir. Alış fiyatı 6.857,54 TL, satış fiyatı ise 6.860,53 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar, yatırımcıların gram altın üzerinden yapacağı işlemlerde dikkate alması gereken seviyelerin başında geliyor.

Diğer altın çeşitleri de piyasalarda dalgalanmalar göstermekte. Çeyrek altın fiyatı alışta 10.972,06 TL, satışta ise 11.216,97 TL seviyesindedir. Yarım altın için alış fiyatı 21.875,55 TL, satış fiyatı 22.433,95 TL seviyelerinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını daha yüksek fiyatlarla işlem görmekte. Alış fiyatı 48.580 TL, satış fiyatı 49.451 TL olarak belirlenmiş. Gremse altın yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Gremse altının alış fiyatı 118.075 TL, satış fiyatı ise 120.623 TL olarak kaydedilmiştir.

Ata altın ve ziynet altın fiyatları da ilgi çekiyor. Ata altının alış fiyatı 48.688 TL, satış fiyatı 49.729 TL seviyelerinde. Ziynet altını ise alış fiyatı 43.888,25 TL, satış fiyatı 44.730,68 TL olarak belirlenmiştir.

Bilezikler altın piyasasında önemli bir yer tutmakta. 14 Ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.021,59 TL, satışta ise 5.308,12 TL olarak işlem görüyor. 18 Ayar bilezik gram fiyatı 5.119,79 TL alış ve 6.120 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. 22 Ayar bilezik gram fiyatı alışta 6.630,59 TL, satışta 7.007,25 TL olarak kaydedilmiştir.

Serbest 0.995 has altın fiyatları önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu tür altın için alış fiyatı 6.823,25 TL, satış fiyatı ise 6.826,23 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasındaki dalgalanmaları göstermektedir. Yatırımcıların stratejileri de bu verilere göre şekilleniyor. Avrupa ve global piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarının seyrini etkilemeye devam edecek.