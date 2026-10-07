Bugün çeyrek altın kaç TL? 7 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.535 TL olarak işlem görmekte; bu da bir önceki gün kapanışına göre %0,73 oranında bir geri çekilme anlamına geliyor. Bununla birlikte ons altın 4.131 dolar seviyesinde ve dolar/TL kuru 49,20 seviyesinde seyrediyor. Bu durumu etkileyen faktörler arasında gram altında görülen günlük ve haftalık geri çekilmeler var.
100.000 TL bütçe ile gram altın alımı yapıldığında 15 adet alınabiliyor ve geriye 1.969 TL kalıyor. Çeyrek altın alımında ise 9 adet alınması mümkün olup, bu durumda kalan tutar 3.831 TL’ye ulaşıyor. Geçtiğimiz hafta gram altın fiyatları, 7 gün önceki kapanışta 6.587 TL iken, dünkü kapanış 6.540 TL olmuştu. Bu veriler doğrultusunda, gram altındaki haftalık düşüş 47 TL olarak kaydedilirken, yüzde değişimi ise -0,72 olarak gerçekleşti.
Gelişen fiyat hareketleriyle birlikte yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken seviyeler, destek ve direnç noktalarıyla belirlenebilir.
07 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.534 TL
|6.535 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.455 TL
|10.685 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.845 TL
|21.371 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.655 TL
|44.309 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.573 TL
|4.767 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.493 TL
|5.255 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.130 $
|4.131 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.586 TL
|6.592 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.538 TL
|10.779 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.010 TL
|21.557 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.655 TL
|44.309 TL
Piyasa verilerini daha iyi anlamak için fiyat grafiklerini incelemek önem taşımaktadır.
Gram altın için destek 6.522 TL, direnç ise 6.575 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek seviyesi 4.118 dolar, direnç seviyesi 4.166 dolar seviyelerinde izlenmelidir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.586 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 658.617 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.685 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.131 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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