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Bugün çeyrek altın kaç TL? 7 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.535 TL düzeyinde bulunarak önceki kapanışa göre %0,73 oranında düştü. Düşüş, günlük ve haftalık geri çekilmelerle dikkat çekiyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 7 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.535 TL olarak işlem görmekte; bu da bir önceki gün kapanışına göre %0,73 oranında bir geri çekilme anlamına geliyor. Bununla birlikte ons altın 4.131 dolar seviyesinde ve dolar/TL kuru 49,20 seviyesinde seyrediyor. Bu durumu etkileyen faktörler arasında gram altında görülen günlük ve haftalık geri çekilmeler var.

100.000 TL bütçe ile gram altın alımı yapıldığında 15 adet alınabiliyor ve geriye 1.969 TL kalıyor. Çeyrek altın alımında ise 9 adet alınması mümkün olup, bu durumda kalan tutar 3.831 TL’ye ulaşıyor. Geçtiğimiz hafta gram altın fiyatları, 7 gün önceki kapanışta 6.587 TL iken, dünkü kapanış 6.540 TL olmuştu. Bu veriler doğrultusunda, gram altındaki haftalık düşüş 47 TL olarak kaydedilirken, yüzde değişimi ise -0,72 olarak gerçekleşti.

Gelişen fiyat hareketleriyle birlikte yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken seviyeler, destek ve direnç noktalarıyla belirlenebilir.

Güncel Altın Fiyatları

07 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.534 TL 6.535 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.455 TL 10.685 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.845 TL 21.371 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.655 TL 44.309 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.573 TL 4.767 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.493 TL 5.255 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.130 $ 4.131 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.586 TL 6.592 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.538 TL 10.779 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.010 TL 21.557 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.655 TL 44.309 TL


Piyasa verilerini daha iyi anlamak için fiyat grafiklerini incelemek önem taşımaktadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 7 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek 6.522 TL, direnç ise 6.575 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek seviyesi 4.118 dolar, direnç seviyesi 4.166 dolar seviyelerinde izlenmelidir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.586 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 658.617 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.685 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.131 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 7 Ekim Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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