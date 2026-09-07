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Bugün çeyrek altın kaç TL? 07 Eylül Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

7 Eylül 2026’da altın piyasasında önemli fiyat değişimleri yaşanmaktadır. Ons altın 4.393,76 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 6.842,401 TL alış ve 6.843,335 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Çeyrek altın fiyatı ise 10.947,84 TL alış ve 11.188,85 TL satış fiyatıyla yatırımcılar için cazip bir seçenek sunuyor. Bu gelişmeler, piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların altın fiyatlarını dikkatle takip etmelerini zorunlu kılıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 07 Eylül Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

7 Eylül 2026 tarihinde altın piyasasında önemli fiyat değişimleri gözlemlenmektedir. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.393,76 dolardır. Bu seviyenin altında gram altın fiyatı 6.842,401 TL alış ve 6.843,335 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. Gram altın, yatırımcılar için uygun bir giriş noktasıdır. Ayrıca portföy çeşitlendirmesi açısından da önemli bir seçenektir.

Ons altın ile ilgili alış fiyatı 212.812,24 TL'dir. Satış fiyatı ise 212.874,78 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyat aralığı global piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmektedir. Özellikle ons altın fiyatlarındaki değişimler, Türk lirası üzerinden işlem yapanlar için büyük bir öneme sahiptir.

Çeyrek altın, saat 10:00 itibarıyla 10.947,84 TL alış ve 11.188,85 TL satış fiyatıyla gündemdedir. Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın çeşitlerinden biridir. Çeyrek altın, hediyelik eşya olarak da sıklıkla kullanılmaktadır. Yarım altın fiyatı 21.827,26 TL alış ve 22.377,71 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. Cumhuriyet altını alış fiyatı 45.176 TL'dir. Satış fiyatı ise 45.861 TL şeklindedir.

Gremse altın, alış fiyatı 109.296 TL ve satış fiyatı 110.815 TL'dir. Ata altın 44.669 TL alış ve 45.262 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekmektedir. Ziynet altın 43.791,37 TL alış ve 44.618,54 TL satış fiyatında işlem görmektedir. Bu çeşitler, düğün veya özel günlerde tercih edilen geleneksel yatırım araçlarıdır.

Bilezik fiyatları hakkında bilgi verecek olursak, 14 ayar bilezik gramı 3.711,47 TL alış ve 4.938,63 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı 4.665,47 TL alış ve 5.465 TL satış fiyatına sahiptir. 22 ayar bilezik gramı ise 6.175,39 TL alış ve 6.398,94 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. Bu fiyatlar, altının kalitesine göre değişkenlik göstermektedir.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 6.808,189 TL, satışta ise 6.809,118 TL olarak belirlenmiştir. Altın, yatırımcılar için güvenli bir limandır. Güncel piyasa rakamlarıyla birlikte finansal planlamalar yapmak önemlidir. Yatırımcıların altın fiyatlarının seyrini takip etmeleri büyük bir gerekliliktir. Olası riskleri minimize etmek için bu durum hayati öneme sahiptir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 07 Eylül Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.853,29
6.854,26
% -0.65
10:15
Ons Altın / TL
212.892,99
212.944,25
% -0.77
10:30
Ons Altın / USD
4.395,72
4.396,21
% -0.77
10:30
Çeyrek Altın
10.965,27
11.206,71
% -0.65
10:15
Yarım Altın
21.862,00
22.413,42
% -0.65
10:15
Ziynet Altın
43.860,98
44.689,66
% -0.65
10:15
Cumhuriyet Altını
45.176,00
45.861,00
% -0.22
13:02
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Altın güncel altın fiyatları
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