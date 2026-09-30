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Borsa düşüşle başladı! En çok gerileyen belli oldu: 30 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa 30 Eylül 2026 Çarşamba! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 düşüşle 12.206,89 puandan başladı. İşte 30 Eylül 2026 canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Borsa düşüşle başladı! En çok gerileyen belli oldu: 30 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kaybederek 12.592,76 puandan tamamladı.

Borsa düşüşle başladı! En çok gerileyen belli oldu: 30 Eylül 2026 BIST 100 1

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 83,69 puan ve yüzde 0,68 azalışla 12.206,89 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 artarken, holding endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,26 ile ile spor, en çok gerileyen yüzde 8,09 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa düşüşle başladı! En çok gerileyen belli oldu: 30 Eylül 2026 BIST 100 2

Küresel piyasalar dün tahvil piyasasında görülen satış baskısıyla karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerine odaklandı.

Borsa düşüşle başladı! En çok gerileyen belli oldu: 30 Eylül 2026 BIST 100 3

Yükselen petrol fiyatlarının, enflasyon korkularını körüklemesi başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceği öngörülerinin artmasına yol açması, tahvil piyasasında satış baskısına sebep oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon, ABD'de büyüme, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.100 puanın destek, 12.400 ve 12.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
342.5
3.965.544.512,25
% 1.18
10:52
AKBNK
68.95
2.340.436.854,80
% -1.36
10:52
THYAO
291.5
2.089.411.676,75
% 0
10:52
YKBNK
35.44
1.902.096.306,64
% -1.56
10:52
TUPRS
381.5
1.526.841.206,75
% 1.33
10:52
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